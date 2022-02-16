Nasi producenci papieru Giclée wykorzystują wyłącznie zasoby z obszarów zrównoważonej gospodarki leśnej. Program ten zapewnia zachowanie i ochronę bioróżnorodności, odnowę siedlisk leśnych oraz zmniejszenie skutków eksploatacji obszarów zielonych dla przyszłych pokoleń. Papier wytwarzany w tych zakładach posiada certyfikat identyfikowalności włókien drzewnych pochodzących z niezagrożonych lasów.

Do wydruków c-type (c-print) używamy papieru archiwalnego Fuji Crystal, przetwarzanego przy użyciu chemii Fuji. Procesy produkcyjne Fuji opierają się wyłącznie na energii wiatrowej; firma wytwarza też własną energię za pomocą pięciu turbin wiatrowych i dużego dopalacza. Fuji było również pionierem w budowie oczyszczalni wody. Fujifilm przestrzega przepisów, stosując system klasy S, który nakłada ograniczenia na substancje, które stanowią lub potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia publicznego. W ostatnich latach położono nacisk na dobrostan zwierząt, aktywnie pracując nad opracowaniem alternatywnych metod testowych i współpracując przy badaniach nad wrażliwością skóry. Zdajemy sobie sprawę, że proces c-type wykorzystuje metal szlachetny – srebro – jako podstawowy składnik do uzyskania wysokiej jakości odbitek fotograficznych. Srebro jest surowcem używanym do wytwarzania światłoczułej emulsji znajdującej się na papierze w celu wygenerowania odbitek fotograficznych. Pozostałości srebra i produkty uboczne procesu fotograficznego są cennymi surowcami, dlatego po wykonaniu odbitek wydobywamy je i poddajemy recyklingowi.