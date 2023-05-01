Gdzie znajdę fakturę za zamówienia dropshippingowe w creativehub?

Gdy realizujemy twoją sprzedaż sztuki online, pobieramy od ciebie koszty realizacji. Fakturę za swoje zamówienia, zawierającą rozbicie naliczanych przez nas kosztów realizacji, możesz przejrzeć i pobrać w creativehub. Oto jak to zrobić:
- Kliknij swoją nazwę/ikonę profilu w prawym górnym rogu konta creativehub
- Wybierz „Art store settings” (ustawienia sklepu) z menu rozwijanego
- Wybierz „Store fulfillment” (realizacja zamówień sklepu) z menu po lewej stronie
- Tutaj możesz filtrować zamówienia, które chcesz zobaczyć
- Wszystkie twoje zamówienia są tu wymienione wraz ze szczegółami. Fakturę pobierzesz, klikając przycisk pobierania.