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Gdzie znajdę fakturę za zamówienia dropshippingowe w creativehub?

Gdy realizujemy twoją sprzedaż sztuki online, pobieramy od ciebie koszty realizacji. Fakturę za swoje zamówienia, zawierającą rozbicie naliczanych przez nas kosztów realizacji, możesz przejrzeć i pobrać w creativehub. Oto jak to zrobić:

  1. Kliknij swoją nazwę/ikonę profilu w prawym górnym rogu konta creativehub
  2. Wybierz „Art store settings” (ustawienia sklepu) z menu rozwijanego
  3. Wybierz „Store fulfillment” (realizacja zamówień sklepu) z menu po lewej stronie
  4. Tutaj możesz filtrować zamówienia, które chcesz zobaczyć
  5. Wszystkie twoje zamówienia są tu wymienione wraz ze szczegółami. Fakturę pobierzesz, klikając przycisk pobierania.
Zaktualizowano październik 2026

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