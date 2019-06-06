Podklejanie wydruków artystycznych i fotograficznych w jakości kolekcjonerskiej, nie tylko zabezpiecza i eksponuje Twoją pracę w przejrzysty sposób, ale również podkreśla jej walory wizualne, jednocześnie zwiększając ich wartość.
Montaż podłoża dla fotografii i wydruków artystycznych chroni i eksponuje Twoje prace w minimalistyczny sposób. To świetny sposób na stworzenie profesjonalnej ekspozycji, podkreślającej jakość Twoich prac.
Kroki
Wybór podłoża w 2 krokach
1. Podłoże
2. Mocowania
Krok 1
Wybierz podłoże
Montaż podłoża dzieł sztuki o trwałości archiwalnej to proces podczas którego praca zostaje płasko osadzona na podłożu przy użyciu suchego i niekorozyjnego arkusza kleju. Umożliwia to sprawne mocowanie na ścianie lub umieszczenie w ramie.
Zobacz nasze wskazówki dotyczące aluminium
Zobacz nasze wskazówki dotyczące dibondu
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Zobacz nasze wskazówki dotyczące karty muzealnej
Zobacz nasze wskazówki dotyczące MDF
Zobacz nasze wskazówki dotyczące Acrylic Reverse
Aluminium
Wysokiej jakości aluminium daje sztywne i wytrzymałe podłoże. Systemy wieszania: listwy lub aluminiowa rama spodnia.
Dibond
Lekkie połączenie aluminium i PVC. Systemy wieszania: listwy lub aluminiowa rama spodnia.
Foamex PVC
Foamex to sztywna płyta piankowa dobrej jakości. Opcje kolorystyczne: czarna lub biała. System wieszania: taśma Velcro.
Płyta piankowa
Płyta piankowa jest lekka i elastyczna, a jej koszt nie nadwyręży Twojej kieszeni. Opcje kolorystyczne: biała. Systemy wieszania: rzep (Velcro) lub mocowanie na wcisk.
Karta do ekspozycji
Ta 2mm grubości karta to nasza najbardziej przystępna cenowo propozycja. System wieszania: taśma z rzepem (Velcro).
MDF
Wytrzymała i solidna płyta. Trwała i opłacalna cenowo opcja, nadająca się do wielu typów wydruku. Opcje kolorystyczne: krawędzie mogą być pomalowane na czarno lub biało.
Acrylic Reverse
Dzieło zostaje wsparte od tyłu pleksi, aluminium lub dibondem. Prezentowane w ten sposób wygląda bardzo nowocześnie. System wieszania: aluminiowa rama spodnia.
Podłoże montażowe:
Krok 2
Wybierz System Wieszania
Dostępnych jest kilka różnych systemów wieszania prac, które możemy zamontować do wybranego podłoża.
Obejrzyj nasz przewodnik po systemach wieszania
Podzielone Listwy
Listwy działają przy użyciu dwóch odpowiednio dociętych i dopasowanych do siebie pasków drewna, jednego zamocowanego do tyłu podłoża, a drugiego do ściany. Jest to bardzo opłacalna opcja.
Aluminiowa Rama Spodnia
Aluminiowe ramy spodnie są lekkie i mocne. Można je powiesić na wkrętach, co czyni je niezwykle uniwersalnymi.
Velcro
Velcro (bardzo mocna taśma) sprawia, że montaż jest szybki i prosty. Odpowiedni dla lekkich podłoży, takich jak płyta do ekspozycji, płyta piankowa i PCV.
Opcje Dla MDF
Mocowanie na gwoździach przeznaczone jest wyłącznie do montażu MDF. Istnieje kilka możliwości, a wybór zależy od osobistych preferencji.
Mocowania:
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