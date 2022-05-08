Jak działają rozmiary wydruków w creativehub?

Co drukujemy

Pamiętając o ograniczeniach twojego pliku do druku, możesz sprzedawać przez swoją stronę wydruki artystyczne w dowolnym niestandardowym rozmiarze, aż do maksymalnych rozmiarów obsługiwanych przez nasze drukarki. Innymi słowy, nie mamy ustalonych rozmiarów, np. A4, A3, A2 itd. Zamiast tego przycinamy wydruki do ich konkretnych wymiarów.

Jak działa dobór rozmiaru

Plik, który przesyłasz do creativehub, ma swój natywny rozmiar (mm/cale). Ma też natywne proporcje (3:2, 1:1 itd.).

Creativehub pozwala zmieniać rozmiar plików podczas konfigurowania produktów, dzięki czemu możesz oferować różne opcje wydruku. Robi to jednak w granicach proporcji pliku, a nie przez zmianę wymiaru każdego boku z osobna.

Na przykład jeśli zwiększysz długość pliku, jego szerokość również wzrośnie zgodnie z proporcjami pliku.

Mówiąc najprościej, w creativehub nie da się zmienić rozmiaru tylko jednego boku wydruku. Jeśli chcesz to zrobić, masz dwie możliwości:

Zmień rozmiar pliku w Photoshopie lub innym programie, w którym przygotowujesz pliki, i prześlij go do creativehub

Dodaj do pliku biały margines tak, aby uzyskać potrzebne wymiary

Czym są proporcje?

Proporcje to stosunek szerokości do wysokości. Na przykład kwadratowy obraz ma proporcje 1:1. Oznacza to, że na każdą 1 jednostkę w poziomie przypada równa 1 jednostka w pionie.

Pamiętaj, że pliki o takich samych proporcjach nie muszą mieć takich samych wymiarów (mm/cale). Na przykład kwadratowy plik 500 mm x 500 mm i kwadratowy plik 1500 mm x 1500 mm mają te same proporcje 1:1.

Aby lepiej zrozumieć, czym są proporcje, możesz obejrzeć świetne filmy na YouTube.