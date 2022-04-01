Jakie wydruki i ramy mogę sprzedawać w dropshippingu?

W dropshippingu możesz sprzedawać wydruki giclée i odbitki fotograficzne w galeryjnej jakości fine art oraz gotowe ramy, z wysyłką na cały świat.

Wydruki giclée i odbitki fotograficzne są wybierane przez profesjonalnych artystów ze względu na doskonałe odwzorowanie detali, ciężkie papiery, żywe kolory i wierną reprodukcję barw. Więcej o naszych papierach giclée i fotograficznych dowiesz się tutaj.

Możesz też sprzedawać wydruki w gotowych ramach. Są one wykonane z litego drewna i szkła i dostępne w trzech kolorach: czarnym, białym i dębowym. Więcej o tych ramach dowiesz się tutaj.

Całe opakowanie jest neutralne, bez naszego logo, lub opatrzone twoim brandingiem, jeśli wybierzesz tę opcję. Możesz wysyłać certyfikaty edycji limitowanej lub otwartej w różnych stylach, od klasycznych po nowoczesne. Możesz też dodać do zamówień wkładkę z informacjami o artyście, galerii, organizacji artystycznej lub kreatywnej albo o projekcie, z którego pochodzi praca.

Przeczytaj więcej o papierach giclée i fotograficznych oraz opcjach oprawiania w dropshippingu.