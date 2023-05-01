Czy mogę zmienić wprowadzone wcześniej ustawienia sprzedaży dla produktów?

W jaki sposób zaktualizować informacje produktu w creativehub i co zrobić w swom sklepie online, aby zmiany te zostały wprowadzone, odzwierciedlając szczegóły produktów w czasie rzeczywistym?

Krok 1: Przygotowanie

Istnieje kilka sytuacji, w których będziesz aktualizować ustawienia sprzedaży zastosowane do Twoich plików na creativehub, gdy są już zaimportowane do sklepu Shopify.

Gdy chcesz zmienić ilość dostępnego papieru dla swoich produktów.

Gdy chcesz zmienić rozmiar produktów, które sprzedajesz.

Gdy chcesz dodać lub usunąć poszczególny wariant wydruku, na przykład jeden z rozmiarów.

Gdy chcesz zmienić cenę detaliczną wydruku.

Gdy chcesz zastosować lub zmienić ustawienia dotyczące limitowanych edycji dla produktów, które posiadają już te ustawienia.

Krok 2: Aktualizacja ustawień w creativehub

Najpierw musisz edytować ustawienia w creativehub. Zaloguj się na swoje konto creativehub i kliknij opcję „Pliki”, znajdującą się w menu po lewej stronie. Następnie wybierz pliki, których informacje chcesz zaktualizować.

Aby to zrobić, wybierz plik(i), używając pola wyboru znajdującego się w lewym górnym rogu każdej miniaturki,, a następnie kliknij przycisk „Sprzedaj jako wydruk”. Znajduje się on w menu po lewej stronie.

Znajduje się teraz na podstronie „Sprzedaj jako wydruk”, na której możesz aktualizować ustawienia sprzedaży dla konkretnych wydruków.

Uwaga: jeśli sprzedałeś/-aś którykolwiek ze swoich produktów z edycji limitowanej, nie będziesz w stanie zaktualizować ustawień.

Krok 3: Aktualizacja ustawień w Twoim sklepie

Jeśli wprowadzisz jakiekolwiek zmiany w poszczególnych wariantach produktów w creativehub, musisz je ponownie zaimportować do swojego sklepu internetowego. Jeśli tego nie zrobisz, produkty nie zostaną zaktualizowane. Produkt (wydruk) przestanie być zsynchronizowany, co oznacza, że gdy go sprzedasz, nie będziemy w stanie wykonać tego zamówienia.

Podobnie stanie się, jeśli plik zostanie usunięty w creativehub lub jeśli ustawienia sprzedaży zastosowane do tego pliku zostaną skasowane. Produkt ten, wraz z jego ustawieniami, nie zostanie automatycznie usunięty z listy produktów w Twoim sklepie. Produkt ten należy usunąć manualnie. Jeśli nie zostanie on usunięty manualnie, a następnie zostanie sprzedany, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

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