Czy mogę zmienić wprowadzone wcześniej ustawienia sprzedaży dla produktów?

W jaki sposób zaktualizować informacje produktu w creativehub i co zrobić w swom sklepie online, aby zmiany te zostały wprowadzone, odzwierciedlając szczegóły produktów w czasie rzeczywistym?
Krok 1: Przygotowanie
Istnieje kilka sytuacji, w których będziesz aktualizować ustawienia sprzedaży zastosowane do Twoich plików na creativehub, gdy są już zaimportowane do sklepu Shopify.
- Gdy chcesz zmienić ilość dostępnego papieru dla swoich produktów.
- Gdy chcesz zmienić rozmiar produktów, które sprzedajesz.
- Gdy chcesz dodać lub usunąć poszczególny wariant wydruku, na przykład jeden z rozmiarów.
- Gdy chcesz zmienić cenę detaliczną wydruku.
- Gdy chcesz zastosować lub zmienić ustawienia dotyczące limitowanych edycji dla produktów, które posiadają już te ustawienia.
Krok 2: Aktualizacja ustawień w creativehub
Najpierw musisz edytować ustawienia w creativehub. Zaloguj się na swoje konto creativehub i kliknij opcję „Pliki”, znajdującą się w menu po lewej stronie. Następnie wybierz pliki, których informacje chcesz zaktualizować.
Aby to zrobić, wybierz plik(i), używając pola wyboru znajdującego się w lewym górnym rogu każdej miniaturki,, a następnie kliknij przycisk „Sprzedaj jako wydruk”. Znajduje się on w menu po lewej stronie.
Znajduje się teraz na podstronie „Sprzedaj jako wydruk”, na której możesz aktualizować ustawienia sprzedaży dla konkretnych wydruków.
Uwaga: jeśli sprzedałeś/-aś którykolwiek ze swoich produktów z edycji limitowanej, nie będziesz w stanie zaktualizować ustawień.
Krok 3: Aktualizacja ustawień w Twoim sklepie
Jeśli wprowadzisz jakiekolwiek zmiany w poszczególnych wariantach produktów w creativehub, musisz je ponownie zaimportować do swojego sklepu internetowego. Jeśli tego nie zrobisz, produkty nie zostaną zaktualizowane. Produkt (wydruk) przestanie być zsynchronizowany, co oznacza, że gdy go sprzedasz, nie będziemy w stanie wykonać tego zamówienia.
Podobnie stanie się, jeśli plik zostanie usunięty w creativehub lub jeśli ustawienia sprzedaży zastosowane do tego pliku zostaną skasowane. Produkt ten, wraz z jego ustawieniami, nie zostanie automatycznie usunięty z listy produktów w Twoim sklepie. Produkt ten należy usunąć manualnie. Jeśli nie zostanie on usunięty manualnie, a następnie zostanie sprzedany, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.
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