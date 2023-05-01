Zamów
Strona główna/Sprzedawanie online sztuki/Czy mogę zmienić wprowadzone wcześniej ustawienia sprzedaży dla produktów?

Czy mogę zmienić wprowadzone wcześniej ustawienia sprzedaży dla produktów?

Spis treści

W jaki sposób zaktualizować informacje produktu w creativehub i co zrobić w swom sklepie online, aby zmiany te zostały wprowadzone, odzwierciedlając szczegóły produktów w czasie rzeczywistym?

Krok 1: Przygotowanie

Istnieje kilka sytuacji, w których będziesz aktualizować ustawienia sprzedaży zastosowane do Twoich plików na creativehub, gdy są już zaimportowane do sklepu Shopify.  

  • Gdy chcesz zmienić ilość dostępnego papieru dla swoich produktów.
  • Gdy chcesz zmienić rozmiar produktów, które sprzedajesz.
  • Gdy chcesz dodać lub usunąć poszczególny wariant wydruku, na przykład jeden z rozmiarów.
  • Gdy chcesz zmienić cenę detaliczną wydruku.
  • Gdy chcesz zastosować lub zmienić ustawienia dotyczące limitowanych edycji dla produktów, które posiadają już te ustawienia. 

Krok 2: Aktualizacja ustawień w creativehub 

Najpierw musisz edytować ustawienia w creativehub. Zaloguj się na swoje konto creativehub i kliknij opcję „Pliki”, znajdującą się w menu po lewej stronie. Następnie wybierz pliki, których informacje chcesz zaktualizować.

Aby to zrobić, wybierz plik(i), używając pola wyboru znajdującego się w lewym górnym rogu każdej miniaturki,, a następnie kliknij przycisk „Sprzedaj jako wydruk”. Znajduje się on w menu po lewej stronie.  

Znajduje się teraz na podstronie „Sprzedaj jako wydruk”, na której możesz aktualizować ustawienia sprzedaży dla konkretnych wydruków. 

Uwaga: jeśli sprzedałeś/-aś którykolwiek ze swoich produktów z edycji limitowanej, nie będziesz w stanie zaktualizować ustawień. 

Krok 3: Aktualizacja ustawień w Twoim sklepie

Jeśli wprowadzisz jakiekolwiek zmiany w poszczególnych wariantach produktów w creativehub, musisz je ponownie zaimportować do swojego sklepu internetowego. Jeśli tego nie zrobisz, produkty nie zostaną zaktualizowane. Produkt (wydruk) przestanie być zsynchronizowany, co oznacza, że gdy go sprzedasz, nie będziemy w stanie wykonać tego zamówienia. 

Podobnie stanie się, jeśli plik zostanie usunięty w creativehub lub jeśli ustawienia sprzedaży zastosowane do tego pliku zostaną skasowane. Produkt ten, wraz z jego ustawieniami, nie zostanie automatycznie usunięty z listy produktów w Twoim sklepie.  Produkt ten należy usunąć manualnie. Jeśli nie zostanie on usunięty manualnie, a następnie zostanie sprzedany, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia. 

Potrzebujesz więcej wskazówek?

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat importowania produktów.

Zaktualizowano 9 listopada 2022

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak, dzięki!Niezbyt

Powiązane artykuły