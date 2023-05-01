Zamów
Strona główna/Sprzedawanie online sztuki/Ile wynoszą koszty wysyłki dla sprzedaży realizowanej z theprintspace?

Ile wynoszą koszty wysyłki dla sprzedaży realizowanej z theprintspace?

Dowiedz się więcej o kosztach wysyłki dla zamówień druku realizowanych za pośrednictwem theprintspace/creativehub.

  • Bez względu na miejsce wysyłki koszt dostawy dla każdego zamówionego wydruku jest stawką zryczałtowaną na całym świecie.
  • Kwota ta zostanie automatycznie potrącana z Twojego konta po naliczeniu kosztów produkcji.
  • Naliczymy tylko opłatę ryczałtową podaną powyżej, chociaż możesz określić własne koszty wysyłki w swoim sklepie.
  • Wszystkie zamówienia wysyłane są za pomocą usług Royal Mail lub Deutsche post jako przesyłki za potwierdzeniem odbioru.

Zaktualizowano 9 listopada 2022

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak, dzięki!Niezbyt

Powiązane artykuły