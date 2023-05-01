Ile wynoszą koszty wysyłki dla sprzedaży realizowanej z theprintspace?

Dowiedz się więcej o kosztach wysyłki dla zamówień druku realizowanych za pośrednictwem theprintspace/creativehub.

Bez względu na miejsce wysyłki koszt dostawy dla każdego zamówionego wydruku jest stawką zryczałtowaną na całym świecie.

Kwota ta zostanie automatycznie potrącana z Twojego konta po naliczeniu kosztów produkcji.

Naliczymy tylko opłatę ryczałtową podaną powyżej, chociaż możesz określić własne koszty wysyłki w swoim sklepie.

Wszystkie zamówienia wysyłane są za pomocą usług Royal Mail lub Deutsche post jako przesyłki za potwierdzeniem odbioru.