Jak zastosować ustawienia sprzedaży do plików, które chcę sprzedać?

Wprowadzanie ustawień produktów takich jak rozmiar, cena, rodzaju papieru oraz edycje limitowane w Twoim sklepie internetowym.
Krok 1: Zaloguj się i wgraj pliki
Aby zastosować wspomniane ustawienia do Twoich plików, zaloguj się na swoje konto creativehub lub zarejestruj darmowe konto.
Jeśli Twoje pliki nie zostały jeszcze wgrane, wybierz obrazy, które chcesz sprzedać i prześlij je na swoje konto creativehub.
Aby to zrobić, kliknij przycisk „Wgraj pliki”, znajdujący się w menu po prawej stronie lub po prostu je przeciągnij i upuść w oknie przeglądarki creativehub.
Należy pamiętać, że ustawienia sprzedaży można zastosować tylko do konkretnych typów plików obsługiwanych przez theprintspace: JPEG, PNG i TIFF.
Krok 2: Wybierz obrazy, które chcesz sprzedać
Na koncie creativehub kliknij przycisk „Pliki”, znajdujący się w menu po lewej stronie, a następnie wybierz te, które chcesz sprzedać w swoim sklepie Shopify. Aby zaznaczyć plik(i), użyj pola wyboru, które znajduje się w lewym górnym rogu każdej miniaturki obrazu.
Następnie kliknij „Sprzedaj jako wydruk” znajdujące się w menu po prawej stronie.
Dostosuj ustawienia: cena, rozmiar i rodzaj papieru
Jesteś teraz na stronie „Sprzedaj jako wydruk”. Aby zastosować pożądane ustawienia, kliknij przycisk „+ Dodaj kolejny wariant wydruku”. Zastosuj teraz następujące ustawienia:
- Rozmiar wydruku
Dostępny jest zarówno system imperialny, jak i metryczny.
- Ustaw cenę
Możesz wyświetlić podgląd kosztów dla różnych rozmiarów, aby sprawdzić, ile wyniesie zysk netto po uwzględnieniu kosztów druku.
- Edycje limitowane (opcjonalnie)
Jeśli chcesz zaoferować dany wydruk w edycji limitowanej, zaznacz pole i zastosuj żądaną liczbę edycji.
- Wybierz typ papieru
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- Zapisz ustawienia
Jeśli wybrano więcej niż jeden obraz, kliknięcie „Zapisz” przeniesie Cię do następnego pliku w celu powtórzenia procesu. Jeśli chcesz zastosować ustawienia zbiorczo, zaznacz pole wyboru oferujące tę opcję, znajdujące się poniżej okna, w którym wybierasz rodzaj papieru.