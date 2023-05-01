Jak zastosować ustawienia sprzedaży do plików, które chcę sprzedać?

Wprowadzanie ustawień produktów takich jak rozmiar, cena, rodzaju papieru oraz edycje limitowane w Twoim sklepie internetowym.

Krok 1: Zaloguj się i wgraj pliki

Aby zastosować wspomniane ustawienia do Twoich plików, zaloguj się na swoje konto creativehub lub zarejestruj darmowe konto.

Jeśli Twoje pliki nie zostały jeszcze wgrane, wybierz obrazy, które chcesz sprzedać i prześlij je na swoje konto creativehub.

Aby to zrobić, kliknij przycisk „Wgraj pliki”, znajdujący się w menu po prawej stronie lub po prostu je przeciągnij i upuść w oknie przeglądarki creativehub.

Należy pamiętać, że ustawienia sprzedaży można zastosować tylko do konkretnych typów plików obsługiwanych przez theprintspace: JPEG, PNG i TIFF.

Krok 2: Wybierz obrazy, które chcesz sprzedać

Na koncie creativehub kliknij przycisk „Pliki”, znajdujący się w menu po lewej stronie, a następnie wybierz te, które chcesz sprzedać w swoim sklepie Shopify. Aby zaznaczyć plik(i), użyj pola wyboru, które znajduje się w lewym górnym rogu każdej miniaturki obrazu.

Następnie kliknij „Sprzedaj jako wydruk” znajdujące się w menu po prawej stronie.

Dostosuj ustawienia: cena, rozmiar i rodzaj papieru

Jesteś teraz na stronie „Sprzedaj jako wydruk”. Aby zastosować pożądane ustawienia, kliknij przycisk „+ Dodaj kolejny wariant wydruku”. Zastosuj teraz następujące ustawienia: