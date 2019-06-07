Szybki przewodnik
Krok 1
Jak ustawić cyfrową ciemnię?
Zanim wydrukujesz pliki do druku, przygotuj w odpowiedni sposób miejsce, w którym pracujesz.
Krok 2
Jak skalibrować monitor?
Kalibracja monitora jest kluczowa dla poprawy zgodności kolorów. Jest to jedna z najważniejszych czynności przed wydrukiem obrazów.
Krok 3
Jak wykonać korektę ekranową obrazów?
Użyj dostępnych na naszej stronie internetowej profili kolorów, aby wykonać korektę ekranową. Profile uwzględniają różne typy papierów i umożliwiają podgląd obrazów na ekranie.