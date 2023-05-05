Kto otrzymuje powiadomienia o zamówieniu i dane śledzenia?

Sprzedawca

Gdy oznaczamy zamówienie jako wysłane, status zamówienia do realizacji aktualizuje się na twoim koncie creativehub. Jeśli korzystasz z Shopify, automatycznie zmienimy status zamówienia w Shopify na zrealizowane. Otrzymasz też e-mail z informacją, że zamówienie zostało wysłane. Wygląda on tak:

Klient sprzedawcy

Twój klient otrzyma e-mail z naszego programu do obsługi wysyłek, Shippy Pro. Nie jest on oznaczony marką theprintspace, lecz marką Art Prints. Zawiera numer śledzenia przesyłki. Wygląda on tak: