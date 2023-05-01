Czy mogę sprzedać wydruk z edycji limitowanej poza moją stroną?

Jeśli wydruk z edycji limitowanej zostanie sprzedany poza twoją stroną, np. w sprzedaży prywatnej lub osobiście, twoje konto creativehub nie otrzyma tego zamówienia, a więc ilość produktu w creativehub nie zostanie zaktualizowana jako sprzedana.

Powoduje to rozbieżność między ilością produktu na stronie a ilością w creativehub. Ważne jest, aby te dwie liczby były zsynchronizowane, tak aby creativehub mógł dokładnie śledzić sprzedaż twoich wydruków z edycji limitowanej. Aby dowiedzieć się więcej o śledzeniu edycji limitowanych, przeczytaj ten artykuł.

Musisz zadbać o to, aby ilość produktu na stronie była zgodna z ilością edycji limitowanej w creativehub, abyśmy mogli zrealizować właściwą liczbę zamówień. Możesz to zrobić, ręcznie edytując ilość w creativehub i ponownie importując produkt do sklepu. Przeczytaj ten artykuł, aby lepiej zrozumieć ten proces.

