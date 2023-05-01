Jak sprzedawać jedną pracę w różnych rozmiarach?

Przede wszystkim: do druku przyjmujemy pliki JPEG lub TIFF.



Aby sprzedawać jedną pracę w kilku rozmiarach, prześlij swój oryginalny plik w najwyższej jakości. Nie musisz zmieniać rozmiaru plików ani przesyłać wielu plików. Dzięki temu utworzysz jeden produkt z wieloma wariantami rozmiaru.



Gdy skonfigurujesz warianty rozmiaru, automatycznie przeskalujemy wydruk do właściwej rozdzielczości (300 DPI) i właściwych wymiarów dla każdego wariantu. Wystarczy więc przesłać największy plik, jaki masz, a resztą zajmiemy się my. Pamiętaj, że plik nie zostanie przycięty, więc wszystkie warianty rozmiaru będą miały te same proporcje co plik oryginalny. Dowiedz się więcej tutaj.



Jedyny przypadek, w którym radzimy zmodyfikować plik przed przesłaniem, to sytuacja, gdy jest on za mały, aby drukować go w rozmiarach, które chcesz sprzedawać. Wtedy możesz skorzystać z usługi powiększania plików (upscalingu), aby uzyskać plik wystarczająco duży dla największego rozmiaru, który chcesz drukować, i przesłać właśnie ten plik. Funkcje upscalingu są dostępne w produktach Adobe, możesz też wypróbować usługę upscalingu AI, taką jak ta.