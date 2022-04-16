Moje zamówienie ma w creativehub status „suspended”

Gdy nie możemy zrealizować zamówienia, ponieważ coś nam to uniemożliwia, na twoim koncie creativehub pojawia się ono jako zamówienie zawieszone („suspended”). Otrzymasz też e-mail na ten temat.

Istnieją 3 rodzaje zawieszonych zamówień:

(1) No Matching SKU (brak pasującego kodu SKU). Zamówienie wygląda na takie, które powinniśmy dla ciebie zrealizować, ale nie rozpoznajemy kodów SKU produktu. Przy zawieszonym zamówieniu zobaczysz komunikat No Matching SKUs. O tym problemie przeczytasz tutaj.

(2) Incomplete delivery address (niepełny adres dostawy). Może to wynikać z tego, że klient mógł sfinalizować zakup w twoim sklepie bez wyraźnego podania adresu dostawy (niestety nie możemy użyć adresu rozliczeniowego jako adresu dostawy, bo często celowo się one różnią). Albo z tego, że klient mógł wybrać opcję „odbiór osobisty”, „click and collect” lub podobną. Tak czy inaczej, bez adresu dostawy nie możemy zrealizować zamówienia.

W przypadku (1) lub (2) nie da się po prostu dodać adresu dostawy ani kodu SKU do istniejącego zamówienia, ponieważ importujemy zamówienie tylko raz, a jeśli brakuje w nim informacji, jest ono w praktyce zamówieniem nieudanym. Aby rozwiązać problem, musisz złożyć zamówienie ponownie w imieniu klienta. Zostanie ono zaimportowane jako nowe zamówienie ze wszystkimi poprawnymi informacjami, dzięki czemu będziemy mogli je zrealizować. Możesz to zrobić za pomocą naszej funkcji ręcznego dropshippingu, opisanej tutaj.

(3) Unspecified error (nieokreślony błąd). W 99% przypadków przyczyną jest wyczerpanie edycji limitowanej na koncie creativehub. Aby rozwiązać problem, dostosuj edycje w creativehub tak, aby stan magazynowy pozwalał zrealizować zamówienie. Musisz złożyć zamówienie ponownie w imieniu klienta. Zostanie ono zaimportowane jako nowe zamówienie ze wszystkimi poprawnymi informacjami, dzięki czemu będziemy mogli je zrealizować. Możesz to zrobić za pomocą naszej funkcji ręcznego dropshippingu, opisanej tutaj.



