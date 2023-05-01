Gdzie mogę sprawdzić dokonane sprzedaże wydruków?

Kiedy moja sprzedaż wydruków pojawi się w moim koncie na creativehub?

Wszystkie zamówienia klientów są wysyłane do produkcji po północy w dniu złożenia zamówienia.

Na przykład, jeśli dokonałeś/-aś sprzedaży o godzinie 13:00 2-giego października, zamówienie wpłynie do naszego systemu produkcyjnego po 23:59 2-giego października. Jeśli dokonałeś 50 sprzedaży 2 czerwca, zajdzie ten sam proces.

Dzieje się tak dlatego, że jeśli dokonasz wielu sprzedaży tego dnia, zostaną one zgrupowane w jedną operację obciążającą wskazaną przez Ciebie metodę płatności.

Z tego powodu sprzedaż nie pojawi się na Twoim koncie creativehub aż do następnego dnia od dokonania sprzedaży.

Gdzie mogę wyświetlić moje zamówienia wydruków?

Aby wyświetlić historię zamówień w creativehub, zaloguj się do creativehub, a następnie kliknij swoje imię w prawym górnym rogu strony. Następnie wybierz „Ustawienia” sklepu z rozwijanego.

W tym miejscu kliknij opcję „Realizowane zamówienia” z menu po lewej stronie i przeszukaj swoje zamówienia.

Co oznaczają statusy zamówienia



Wraz z procesem realizacji zamówienia Twojego klienta, status zamówienia będzie się zmieniał:

Nowe zamówienie: Twoje zamówienie zostało odebrane przez nasz system produkcyjny.

W produkcji: Twoje zamówienie jest drukowane i pakowane, gotowe do wysyłki do klienta.

Wysłane: Twoje zamówienie zostało zrealizowane i wysłane do klienta.

Wymagana karta: otrzymaliśmy Twoje zamówienie, ale nie możemy go przetworzyć, dopóki nie zostanie dodana metoda płatności do Twojego konta w celu pokrycia kosztów produkcji. Będziemy próbować płatności raz dziennie.



Płatność się nie powiodła: otrzymaliśmy Twoje zamówienie, ale nie możemy go przetworzyć, ponieważ płatność za koszty produkcji się nie powiodła. W większości przypadków telefon do banku w celu autoryzacji płatności rozwiąże problem. Będziemy próbować płatności raz dziennie.

Zamówienie zawieszone: nie możemy przetworzyć Twojego zamówienia. Mogło tak się stać z 3 powodów: (1) Brak adresu wysyłki. (2) Kod SKU został zmieniony. (3) Opcja drukowania nie istnieje.