Spersonalizowany dropshipping wydruków
Kluczem do budowania długotrwałych relacji z klientem jest stworzenie wyrazistej marki, która zapewnia klientowi niezapomniane wrażenia i dodaje profesjonalizmu. Jest to możliwe dzięki naszym opcjom personalizacji.
Wybór Produktu
Kompleksowa usługa white label
Wysyłamy powiadomienia o wysyłce i śledzeniu przesyłki bezpośrednio do Twojego klienta. Zapewniamy, że nigdzie w procesie zamówienia nie ma wzmianki o theprintspace. Na etykiecie wysyłkowej możesz również umieścić swój branding.
Dodaj notkę z podziękowaniem lub inną wkładkę
Dodaj osobisty akcent, dołączając do zamówienia niestandardową wkładkę. Możesz przesłać własny projekt A4, który wydrukujemy na papierze o dużej gramaturze. Do każdego zamówienia dołączamy 1 unikalną wkładkę.
Przeczytaj przewodnik
Markowe certyfikaty autentyczności
Uwierzytelnij swoje wydruki dzięki limitowanym edycjom. Wybierz jeden z 5 projektów certyfikatów autentyczności, do których możesz dodać swój branding oraz podpis cyfrowy.
Więcej o edycjach limitowanych
Realizacja Zamówień
Gwarantowana obsługa realizacji zamówień
Wykraczamy poza szybką realizację zamówień, oferując kompleksową obsługę logistyczną, która – gwarantujemy – ochroni reputację Twojej marki i zapewni satysfakcję kolekcjonerów.
Zautomatyzowana realizacja zamówień
Od złożenia zamówienia do dostawy — bez konieczności Twojego udziału
Twoja marka na pierwszym planie w każdej przesyłce
Śledzone edycje limitowane
Bezpłatny certyfikat i podpis cyfrowy w opcjach druku
Śledzenie przesyłki na żywo
Aktualne globalne śledzenie każdej wysłanej przesyłki
7-dniowe wsparcie sprzedawcy
Pomoc w konfiguracji sklepu i obsłudze zamówień 7 dni w tygodniu
Bezpłatne, szybkie wymiany
Zamówienie uszkodzone w transporcie? Wysyłamy nowe na nasz koszt
Terminy dostaw
Ważne jest, aby Twój kolekcjoner dokładnie wiedział, kiedy jego zamówienie dotrze, i aby stało się to szybko. Oto nasze maksymalne terminy dostawy; ponad 90% wszystkich zamówień mieści się w tych ramach czasowych, a tam, gdzie tak się nie dzieje, podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby przywrócić je na właściwy tor.
Realizacja zamówień na Twój sposób
Za pomocą jednego przełącznika możesz zdecydować się na samodzielną realizację zamówień dla wybranych regionów. Na przykład, jeśli prowadzisz działalność w Australii i chcesz realizować tamtejsze zamówienia lokalnie. Alternatywnie, w przypadku niektórych krajów, o których wiemy, że pobierają podatek od sprzedaży przy imporcie, możesz zdecydować się na jego wcześniejsze opłacenie, korzystając z usługi DDP (Delivery Duties Paid).