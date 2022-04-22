Terminy dostaw

Ważne jest, aby Twój kolekcjoner dokładnie wiedział, kiedy jego zamówienie dotrze, i aby stało się to szybko. Oto nasze maksymalne terminy dostawy; ponad 90% wszystkich zamówień mieści się w tych ramach czasowych, a tam, gdzie tak się nie dzieje, podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby przywrócić je na właściwy tor.