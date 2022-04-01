Prace wielu artystów: czy mogę mieć kilka certyfikatów?

Tak, możesz. Jeśli sprzedajesz prace wielu artystów, możesz skonfigurować kilka certyfikatów edycji limitowanej z nazwiskami i brandingiem poszczególnych artystów. Aby dowiedzieć się, jak dodać nazwiska artystów i branding, przeczytaj ten artykuł.

Po skonfigurowaniu nazwiska artysty i brandingu przypisz te dane do plików, które chcesz sprzedawać jako edycję limitowaną. Oto jak to zrobić:

Przejdź do obrazów w „My Files” (moje pliki) lub w „Project” (projekcie), w którym je przechowujesz, i zaznacz jeden lub kilka obrazów: Następnie kliknij „Edit” (edytuj) W oknie wybierz właściwe nazwisko artysty i logo Po wybraniu danych kliknij „Done” (gotowe)

Wybrany artysta zostanie przypisany jako twórca obrazu, a certyfikat zostanie wysłany z jego nazwiskiem i brandingiem.