Musisz zacząć od zidentyfikowania treści i komunikatów, które działają najlepiej, oraz odbiorców, którzy kupią, a następnie wykorzystać to do pogłębiania zaangażowania.

W przypadku płatnych reklam długofalowe podejście prowadzi do zysków i wtedy można skalować działania. Pomaga, jeśli robiło się to przez ostatnie 15 lat i ma się zespół analityków danych. Na szczęście my to mamy… więc porozmawiajmy.