Zamień zaangażowanie w mediach społecznościowych w rozwijającą się karierę artystyczną
W theprintspace jesteśmy czołową na świecie agencją marketingową ds. handlu społecznościowego dla artystów.
W theprintspace jesteśmy czołową na świecie agencją marketingową ds. handlu społecznościowego dla artystów.
Osiągamy natychmiastowe rezultaty, wdrażając sprawdzone strategie, które szybko zwiększają sprzedaż online i zyski, ale na tym nie poprzestajemy. Razem budujemy Twoją markę jako potężną siłę — tworząc trwałą, prosperującą karierę, która napędza większe projekty, wystawy i daje Ci wolność tworzenia na własnych zasadach.
Generowanie ruchu
Opracowujemy strategie komunikacji dla postów w mediach społecznościowych, kampanii e-mailowych i SMS-owych, aby zmaksymalizować ruch w sklepie podczas sprzedaży sztuki. W niektórych przypadkach przepisujemy treści, wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii zachowań, a także tworzymy i prowadzimy płatne kampanie reklamowe.
Optymalizacja współczynnika konwersji
Współczynnik konwersji, czyli tempo, w jakim ruch zamienia się w sprzedaż, to kluczowy wskaźnik przy sprzedaży sztuki online. Zaczyna się od tego, że artyści nie zalewają rynku nadmiarem prac, aby zachować ekskluzywność i zwiększyć konwersję. Kolejnym ogromnym czynnikiem jest wykorzystanie naszych prywatnych szablonów Shopify, które zostały przetestowane A/B, aby zmaksymalizować współczynniki konwersji.
Marketing e-mailowy i SMS-owy
Znaczenie marketingu e-mailowego i SMS-owego jest często niedoceniane przez artystów. Tymczasem subskrybenci są Twoim największym atutem. W rzeczywistości konsekwentne budowanie tej bazy subskrybentów jest najważniejszym czynnikiem napędzającym zarówno krótkoterminowy, jak i długoterminowy wzrost sprzedaży.
Rozwój Publiczności
W mediach społecznościowych może to obejmować metody organiczne, takie jak opracowanie odpowiedniej strategii publikacji, lub może być wspierane poprzez współprace z innymi artystami, a także poprzez płatny marketing z precyzyjnym targetowaniem aktywnych kolekcjonerów.
Rozwój Marki
Rozwój marki koncentruje się na budowaniu postrzegania Ciebie i Twojej twórczości wśród obserwujących i subskrybentów oraz przekształcaniu ich w stałych kolekcjonerów. Kluczową rolę odgrywają produkt i cena — musisz oferować odpowiednie produkty, aby kolekcjonerzy na różnych poziomach cenowych mogli rozpocząć swoją kolekcjonerską przygodę z Tobą.
Pielęgnowanie Relacji z Kolekcjonerami
Każda podróż kolekcjonera zaczyna się od iskry ciekawości. Pomagamy rozpalić tę iskrę w trwałą pasję — prowadząc kolekcjonerów od pierwszego odkrycia, przez zakup pierwszego wydruku, po oryginały, uczestnictwo w Twoich wystawach i stawanie się prawdziwymi ambasadorami Twojej sztuki.
Współpracując bezpośrednio z wieloma artystami o największych zasięgach w mediach społecznościowych na świecie, możemy porównywać wyniki i dostarczać praktyczne wnioski oparte na danych. Podczas współpracy z nami tworzymy proste raporty, które pozwalają Ci robić więcej tego, co działa, a mniej tego, co nie przynosi efektów.
Zakup sztuki rzadko jest natychmiastowy. To proces odkrywania, nawiązywania więzi i budowania zaufania. Pomagamy Ci prowadzić kolekcjonerów krok po kroku — od ciekawości, przez powtarzalne zakupy, aż po ambasadorów Twojej sztuki — wykorzystując sprawdzone strategie oparte na psychologii zachowań.
Większość artystów traci czas (i pieniądze) na reklamy, które nie przynoszą konwersji. My robimy to inaczej: identyfikujemy skuteczne treści, docieramy do właściwych kolekcjonerów i skalujemy sukces z precyzją. Po 15 latach doświadczeń wiemy, co działa — a co nie.
Musisz zacząć od zidentyfikowania treści i komunikatów, które działają najlepiej, oraz odbiorców, którzy kupią, a następnie wykorzystać to do pogłębiania zaangażowania.
W przypadku płatnych reklam długofalowe podejście prowadzi do zysków i wtedy można skalować działania. Pomaga, jeśli robiło się to przez ostatnie 15 lat i ma się zespół analityków danych. Na szczęście my to mamy… więc porozmawiajmy.
Lista mailingowa artysty to kluczowy atut i najbardziej niezawodny kanał do pogłębiania zaangażowania oraz budowania długoterminowych relacji z kolekcjonerami.
Maksymalizuj Liczbę Subskrypcji
Kampanie napędzają subskrypcje w połączeniu ze skutecznymi stronami przechwytującymi adresy e-mail.
Zaangażowanie Poprzez E-mail
Wykorzystaj e-mail, aby opowiadać o swojej twórczości w sposób głębszy i bogaty w kontekst. Zobacz efekt w sprzedaży!
Im więcej sprzedajesz, tym więcej możesz ponownie zainwestować w swoją karierę artystyczną — większe pomysły, odważniejsze projekty, wystawy, współprace i wolność tworzenia. Skupienie się zarówno na marce, jak i strategii sprzedaży zwiększy Twoją sprzedaż już dziś, a jednocześnie przygotuje Cię na długoterminowy sukces, budując przyszłość, w której Twoja sztuka rozkwita, a Ty razem z nią.
Stuart Waplington, CEO i Założyciel
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