Dlaczego muszę przesłać pliki moich prac do creativehub?

Pliki prac musisz przesłać do creativehub, a nie bezpośrednio na swoją stronę, ponieważ to właśnie z tego pliku drukujemy i realizujemy zamówienie. Jeśli pliku nie ma na twoim koncie creativehub, nie możemy wydrukować zamówienia.

Dlatego do creativehub przesyłaj pliki w wysokiej rozdzielczości, najlepiej 300 PPI, o rozmiarze odpowiadającym największemu wymaganemu rozmiarowi wydruku.

Gdy zastosujesz ustawienia sprzedaży do plików, nasz system wygeneruje unikalny kod SKU dla każdego utworzonego produktu lub wariantu. Dowiedz się więcej o tym, jak działają kody SKU.