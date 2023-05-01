Czy klienci mogą wybrać papier, na którym powstanie wydruk?

Twoi klienci mogą wybierać spośród wariantów produktu, które oferujesz w swoim sklepie. Jeśli więc chcesz zaoferować kilka papierów dla jednej pracy, musisz utworzyć osobny produkt dla każdego papieru.

Odradzamy jednak takie rozwiązanie. Zbyt duży wybór może w praktyce obniżyć konwersję, ponieważ klientom trudno jest wybrać jedną opcję z długiej listy, co kończy się porzuceniem koszyka. Poza tym nie każdy rodzaj papieru pasuje do twojego stylu, a kupujący raczej nie rozumie różnic, co również zniechęca do zakupu.

Jako autor swoich prac najlepiej wiesz, jak najkorzystniej je wydrukować, dlatego wybierz jeden papier dla danego produktu. W opisie produktu opowiedz o cechach papieru, takich jak faktura i odwzorowanie kolorów, aby kupujący rozumiał, dlaczego wybrano właśnie tę opcję.