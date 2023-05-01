Jak wyceniać wydruki artystyczne do sprzedaży online

Rekomendowane ceny wydruków

Przygotowaliśmy dla ciebie zestaw rekomendowanych minimalnych cen wydruków z marżami od 40% do 80%. Opierają się one na szczegółowych badaniach rynku wydruków artystycznych oraz na naszym doświadczeniu w dropshippingu wydruków fine art dla tysięcy artystów, którzy dzięki sprzedaży online zyskali niezależność zawodową.

Rekomendowane ceny odpowiadają stawkom rynkowym za wysokiej jakości sztukę autorską drukowaną w profesjonalnym standardzie fine art. Co ważne, uwzględniają też postrzeganie marki. Chodzi o to, by ceny odzwierciedlały markę artystyczną wysokiej jakości – jeśli zaniżysz cenę, spadnie też postrzegana jakość twoich prac. O tym, jak marka wpływa na wycenę, napisaliśmy osobny artykuł, który przeczytasz tutaj.

Sposobem na zbudowanie trwałego biznesu opartego na sprzedaży sztuki jest oferowanie produktu premium – a to obejmuje także wysoką jakość dostawy. Dlatego uważamy, że warto pobierać opłatę za wysyłkę, łącząc ją z komunikatem o wartości, np. „Szybka, bezpieczna dostawa ekspresowa DHL”. Mając to na uwadze, zapoznaj się z poniższymi cenami:

Ceny wydruków w GBP (£)

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Ceny wydruków w EUR (€)

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Kiedy wycenisz swoje prace, kolejnym krokiem jest marketing premiery twojego sklepu. To okazja, by opowiedzieć o jakości prac, rzemiośle, kreatywności, twoim dorobku artystycznym, procesie produkcji, jakości druku i materiałów, spersonalizowanym brandingu, limitowanych edycjach – oraz o tym, że nasza usługa jest w całości neutralna pod względem emisji CO₂, a więc twoja sprzedaż sztuki również! Wszystkie te czynniki napędzają i uzasadniają twoje ceny, więc mów o nich głośno w swoim marketingu. Skorzystaj z poniższego poradnika, aby wystartować ze sklepem.