Najlepsze szablony stron dla artysty do sprzedaży sztuki online

W skrócie

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu, w którym radzimy, jak wybrać najlepszy szablon dla twojego sklepu ze sztuką online. Jeśli jednak szukasz szybkiej podpowiedzi, oto ona:

Na początek

Jeśli jesteś niezależnym artystą lub artystką, dobrze trafiłeś – znajdziesz tu świetne rekomendacje szablonów stron! Jeśli prowadzisz galerię lub stronę prezentującą prace wielu artystów, zajrzyj do naszego artykułu towarzyszącego: Najlepsze szablony stron dla galerii do sprzedaży sztuki online.

Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, że kolory, czcionki i style przycisków w szablonach można zmienić tak, by pasowały do twojego stylu. Spróbuj więc spojrzeć szerzej i skupić się na strukturze strony, dostępnych podstronach i sposobach układania treści. Proporcje obrazów też da się zmienić – pokażemy ci w tym artykule, jak to zrobić.

Pamiętaj jednak, że te szablony wyglądają pięknie dlatego, że zaprojektowano je z myślą o konkretnym stylu. Wybierając szablon, musisz więc pomyśleć, jak jego estetyka zmieni się, gdy zmodyfikujesz kolory, czcionki, ich rozmiary, style przycisków, proporcje obrazów itd. Dlatego warto wybrać szablon, który jest możliwie bliski temu, co chcesz uzyskać na końcu.

Jeśli nie czujesz się pewnie w projektowaniu, polecamy wybrać z tej listy szablon zbliżony do twoich potrzeb, a następnie zatrudnić projektanta na 1–2 dni, aby pomógł ci dostosować go w sensowny sposób.

Wybór platformy

Jeśli chodzi o wybór platformy – o ile nie masz jeszcze konta na żadnej z nich – oto nasza rada:

Shopify to najlepsza platforma ogółem, a w szczególności motyw Highlight. To połączenie ma wszystko, czego potrzebujesz (i więcej), by stworzyć idealny sklep i stronę internetową. Szczegóły znajdziesz w dalszej części artykułu.

Uważamy, że Squarespace to świetna opcja dla niezależnego artysty, bo oferuje wiele czystych, eleganckich projektów gotowych do użycia od razu i pozwala grupować obrazy czy prace w kategorie w sklepie. Strony mają opcje portfolio i podstron projektów, świetne układy bloga, a proces zakupowy w sklepie jest dość prosty.

Trzeba jednak powiedzieć, że wszystko to – i więcej – zrobisz też w Shopify. Zarówno Shopify, jak i Squarespace to systemy typu „podłącz i używaj”, które są naprawdę łatwe w obsłudze dla każdego. Shopify to jednak wyraźny lider e-commerce: ma znacznie lepsze opcje finalizacji zakupu, które zmniejszają tarcie dla kupujących, lepsze funkcje realizacji i zarządzania zamówieniami oraz więcej integracji z kanałami takimi jak TikTok, Instagram itp. Jeśli potrzebujesz bardziej złożonej architektury strony, np. możliwości prezentowania kolekcji na różne sposoby, Shopify również tu prowadzi.

WordPress i WooCommerce oferują znacznie więcej szablonów. W odróżnieniu od Shopify i Squarespace WordPress jest open source, więc możesz zbudować stronę od podstaw praktycznie bez ograniczeń. Jeśli nie czujesz się pewnie w kodowaniu, znajdziesz też mnóstwo web developerów, którzy za niewielką opłatą pomogą ci wprowadzić zmiany.

Ostatecznie to ty decydujesz, co jest dla ciebie najlepsze. Wyrażone tu opinie są czysto subiektywne, a każdą z platform lubimy z innych powodów. Shopify i Squarespace kosztują tyle samo – około 28 € miesięcznie za funkcje e-commerce, jakich potrzebuje niezależny artysta. WooCommerce jest open source, więc wychodzi taniej. Na każdej platformie przy sprzedaży wydruku poniesiesz opłaty za płatności kartą, ale ich porównanie wykracza poza zakres tego artykułu.

Rekomendowane szablony dla Shopify

Opcja 1: Highlight

Uwielbiamy motyw Highlight. Jest czysty i minimalistyczny, a liczne efekty paralaksy przy przewijaniu nadają stronie naprawdę wysokiej jakości. Jest płynny, dobrze zbudowany i uniwersalny. Możesz prezentować prace w różnych kolekcjach i filtrować je na różne sposoby. Są też opcje podstron redakcyjnych, pokazane w demo szablonu poniżej. Podoba nam się też swoboda w rozmieszczaniu obrazów – bez siatkowego układu, na który stawia wiele szablonów – dzięki czemu strona przypomina bardziej galerię sztuki. Nie będzie też problemów z różnymi proporcjami obrazów. Oto krótki podgląd wideo:

Ten motyw ma wyraźną osobowość projektową i z pewnością nie jest nudny, więc nie każdemu przypadnie do gustu. Cena 250 $ nie jest najniższa, ale dla nas to inwestycja, która się opłaca. To szczyt jakości projektowania i wykonania szablonów, a wynikający z tego wzrost konwersji naszym zdaniem zwróci tę inwestycję wielokrotnie już w pierwszym roku. Podsumowując: ten szablon ma wszystko, czego potrzebujesz, i jest naszą rekomendacją numer 1. Wybierz go, a będziesz mieć świetny sklep ze sztuką online!

Opcja 2: Studio

Następny w kolejności jest szablon, który polecamy również galeriom – i jest bezpłatny! Zaletą szablonu, który sprawdza się też w przypadku galerii, jest to, że działa znakomicie w obu rolach. Jeśli jako niezależny artysta nie potrzebujesz niektórych podstron, łatwo je wyłączysz, a później być może znajdziesz dla nich zastosowanie. Studio to swobodny, lekko dekoracyjny szablon. Oto jego funkcje:

Strona główna jest czysta i przejrzysta – to obrazy grają tu główną rolę

Kolorowe panele wyróżniające pozwalają skupić uwagę na konkretnym projekcie

Są też świetne opcje redakcyjne do osadzenia prac w kontekście, co – jak regularnie powtarzamy – ma kluczowe znaczenie dla budowania zainteresowania kolekcjonerów.

Na stronie głównej znajdziesz też świetne przyciski CTA (wezwania do działania):

Mogą one prowadzić do podstron z treścią, które pogłębiają kontekst:

Masz tu świetne opcje elementów redakcyjnych.

Na koniec: strony produktów są ładne i proste. Jeśli jesteś fotografem, można zmodyfikować CSS tak, by obrazy w całej witrynie wyświetlały się w oryginalnych proporcjach, zamiast być przycinane i wtłaczane w jednolitą siatkę jak poniżej. To ważne dla artystów, których prace mają różne formaty – np. fotografów, którzy robią zdjęcia zarówno poziome, jak i pionowe, co w praktyce zdarza się niemal zawsze.

Rekomendowane szablony dla Squarespace

Opcja 1: Talva

Szablon Talva ma podstrony z portfolio w układzie mozaiki dla obrazów o różnych proporcjach, co jest świetne. Jest czysty i czytelny, ma znakomitą typografię i wyświetla obrazy w dużym formacie, a po kliknięciu – na pełnym ekranie. Strona główna skupia się wyłącznie na obrazach, a podstrony projektów mają stronę przeglądową z listą wszystkich twoich projektów. Każdą podstronę można rozbudować o kolejne bloki z dodatkową treścią.

Domyślnie strony sklepu i portfolio mają kwadratowe kontenery obrazów, więc szablon przyciąłby obrazy, które nie są kwadratowe. Polecamy tego uniknąć i wyświetlać obrazy w ich naturalnych proporcjach, czyli bez przycinania. Aby to zrobić, w swoim koncie Squarespace otwórz Design > Custom CSS i wklej poniższy kod:

.products-flex-container > .list-grid > .grid-item > .grid-image .grid-image-cover { object-fit: contain !important; } .ProductItem-gallery-slides .ProductItem-gallery-slides-item-image { object-fit: contain !important; } .portfolio-grid-basic > .grid-item > .grid-image img { object-fit: contain !important; }

Pamiętaj, że w innych szablonach ten kod może się nieco różnić, ale każdy, kto zna CSS, bez problemu go dostosuje.

Oto szablon w akcji: strona główna, portfolio, podstrona projektów i sklep.

Na stronie szczegółów produktu – czyli gdy z głównej strony sklepu klikasz produkt, by wybrać rozmiar wydruku – zmień ustawienie na opcję karuzeli:

Dzięki temu szablon automatycznie zmienia obrazy podglądu, pokazując właściwą wizualizację na ścianie dla rozmiaru wydruku wybranego z listy rozwijanej.

Uwaga: obraz główny (hero) na stronie głównej dodaliśmy jako jeden z gotowych bloków:

Nie było go domyślnie w szablonie. Możliwość dostosowania szablonu za pomocą gotowych bloków jest ważna, choć nie absolutnie niezbędna – uważaj jednak, by projekt nie zaczął odbiegać od tej zgrabnej równowagi, jaką ma zaraz po instalacji. W razie wątpliwości możesz opłacić 1–2 dni pracy projektanta, który pomoże ci dodać dodatkowe sekcje i wprowadzić potrzebne poprawki.

Opcja 2: Stanton

Jako alternatywę lubimy też Stanton, bo ma te same funkcje, ale strona główna pozwala pokazać więcej informacji o każdym projekcie. Nadaje jej to bardziej redakcyjny styl i charakter. Można wprowadzić te same poprawki w CSS, aby obrazy nie były przycinane. Zobacz styl strony głównej tutaj:

Rekomendowane szablony dla WooCommerce/ WordPress

Jeśli wybierzesz stronę na WordPressie, część e-commerce (finalizacja zakupu, produkty, baza zamówień itd.) obsługuje WooCommerce. Kupujesz więc motyw WordPress dla całej witryny, który może, ale nie musi zawierać elementu sklepu. Jeśli zawiera, to większość motywów WordPress jest zaprojektowana do pracy z WooCommerce. Jeśli nie zawiera albo brakuje mu właściwych funkcji, możesz dobrać motyw WooCommerce dla części sklepowej.

Uwielbiamy WordPressa za elastyczność, ale jest trudniejszy w użyciu. Jest mniej „podłącz i używaj” niż Shopify czy Squarespace. W zamian daje jednak możliwość zbudowania strony od podstaw i dopasowania jej dokładnie do twoich potrzeb.

Opcja 1: ART

Bardzo lubimy szablon ART, który polecamy również galeriom. Jak sugeruje nazwa, ten uniwersalny szablon ma gotową wersję dla artystów. Projekt jest czysty, piękny i naprawdę pozwala obrazom się wyróżnić. Ma też świetne funkcje, takie jak wirtualne pokoje wystawowe (viewing rooms), podstrony redakcyjne i blog, który pozwala osadzić prace w kontekście. Aby zacząć, wybierz szablon ART, użyj wersji o nazwie Art Gallery, a następnie usuń podstrony, których nie potrzebujesz.

Możesz też zacząć od wersji o nazwie Design Agency, która ma podstrony naprawdę eksponujące obrazy i elegancko układające wokół nich tekst. Następnie możesz dodać podstrony z innych wersji motywu, aby stworzyć dokładnie to, czego chcesz.

Opcja 2: Elegant

Nasza kolejna rekomendacja dla WordPressa to szablon Elegant, który w pełni zasługuje na swoją nazwę! Nadaje obrazom elegancki wygląd i charakter, inny niż minimalistyczny, galeryjny klimat szablonu ART powyżej. Ma też wiele opcji podstron do wyboru, dzięki czemu złożysz dokładnie to, czego potrzebujesz.

Być może zechcesz zmniejszyć nagłówek, bo zajmuje dużo miejsca – ale jego zamysłem jest umieszczenie tam obrazu i nałożenie na niego tekstu. Aby to zrobić, wybierz obraz bardzo jasny lub bardzo ciemny i nałóż na niego kontrastujący tekst. Wybierz taki obraz, który nie będzie konkurował z tekstem, jak w przykładzie dostarczonym z szablonem:

Klucz to wystartować jak najszybciej, a potem stopniowo ulepszać treści. Zaufaj nam – jako weterani dosłownie 1000 wdrożeń stron internetowych wiemy, że nigdy nie potrzebujesz tylu treści, ile ci się początkowo wydaje. Jeśli zaczniesz od ich tworzenia, zmarnujesz czas.

Najważniejsze to przejść do działania z jasnym planem. Dlatego napisaliśmy nasz 3-dniowy plan uruchomienia sklepu ze sztuką! Przeczytaj go i wystartuj ze swoim nowym sklepem!