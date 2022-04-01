Czym są warianty produktu i jak je utworzyć?

Warianty produktu to różne opcje rozmiaru produktu z wydrukiem. Aby utworzyć wariant produktu, najpierw musisz utworzyć produkt: wybierz obraz na swoim koncie creativehub i kliknij „Sell as print” (sprzedaj jako wydruk).

Znajdujesz się teraz na ekranie tworzenia produktów z wydrukami gotowych do sprzedaży w twoim sklepie.

Rozmiary dodajesz, klikając „Add print” (dodaj wydruk). Po kliknięciu możesz wybrać rozmiar wydruku, który chcesz sprzedawać, zdecydować, czy chcesz margines, utworzyć edycję limitowaną, a następnie wybrać opcje oprawy.

Każdy wybrany rozmiar to osobny wariant. Następnie możesz przejść do listy produktów w „Art store settings” (ustawienia sklepu), aby zaimportować produkt i jego warianty na swoją stronę lub do sklepu internetowego.