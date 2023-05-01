Czy muszę przesłać osobny plik dla każdego wariantu rozmiaru?

Nie, prześlij jeden plik. Powinna to być największa, najwyższej jakości wersja pliku, jaką masz, w formacie JPEG lub TIFF. Aplikacja creativehub automatycznie przeskaluje plik do optymalnej rozdzielczości dla każdego utworzonego wariantu wydruku i wydrukuje go, gdy otrzymasz zamówienie. Plik nie zostanie przycięty, więc wszystkie warianty rozmiaru będą miały te same proporcje co plik oryginalny.

Możesz zadbać o zarządzanie kolorem w pliku, oznaczając go właściwym profilem kolorów dla papieru i rodzaju druku twojego produktu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu kolorem.