Poziom 1: marketing premiery sklepu z wydrukami

To bardzo prosta i szybka do wdrożenia lista kontrolna, jak wypromować premierę swojego sklepu z wydrukami.

© Liv Lee

Celem większości artystów jest twórcza niezależność zawodowa, czyli życie wyłącznie ze swojej sztuki. Dobra wiadomość: jeśli masz grono odbiorców online, niezależnie od jego wielkości, najlepszym sposobem na osiągnięcie tej niezależności jest sprzedaż wydruków artystycznych online.

I tu wkraczamy my. Nasza usługa dropshippingu wydruków artystycznych pozwala sprzedawać wydruki i ramy w jakości galeryjnej z opakowaniem z twoim brandingiem i wysyłką na cały świat. Zajmujemy się logistyką, dzięki czemu ty masz czas, aby skupić się na marketingu swojej sprzedaży.

Jeśli masz już skonfigurowany sklep z grafikami online, gratulacje – jesteś o krok bliżej celu. Jeśli nie, zajrzyj do tego szczegółowego przewodnika, który przygotowaliśmy, aby ci pomóc.

Premiera twojego sklepu

Kolejnym krokiem na twojej drodze jest premiera sklepu. Aby dać ci jak największe szanse na sukces, przygotowaliśmy ten 7-dniowy plan premiery. Opiera się on na 6 filarach treści marketingowych, wyłonionych z analizy setek artystów, którzy raz za razem sprzedają online duże ilości wydruków.

Realizując ten plan, stworzysz chronologiczną rozmowę ze swoimi odbiorcami, prowadzącą do premiery i trwającą w dniach po niej. Każda treść komunikuje sprzedaż wydruków w innym kontekście, co w ciągu 7 dni buduje zaufanie do jakości twoich prac, produktów drukowanych i samego doświadczenia zakupowego. Wszystko po to, aby skierować do twojego sklepu jak najwięcej ruchu, który zamieni się w sprzedaż.

Nie zajmie ci to całego dnia. Aby jednak dać sobie największe szanse na sukces, warto poświęcić na to 1–2 godziny dziennie. Pamiętaj: treści, które działają najlepiej, zawsze mają osobowość, oryginalność i wyrażają ciebie, więc wejdź w ten proces i baw się nim na swój sposób!

6 przykładów treści poniżej komunikuje twój przekaz różnymi metodami marketingowymi, które w połączeniu z ustalonym okresem 7 dni skupiają twój marketing w kampanię. To taktyka numer 1 stosowana przez marketerów cyfrowych. Oto jak to wygląda:

Twój 7-dniowy plan premiery

Dobrze, przejdźmy do 7-dniowego planu. Oto jak wygląda twoja historia:

Poniżej rozkładamy plan na poszczególne dni: co trzeba zrobić i jakie treści publikowali inni artyści, którzy zrobili to z wielkim sukcesem. Pamiętaj, że jest duża szansa, że część tych treści już masz. Jeśli tak, świetnie! Zastanów się, jak wykorzystać je ponownie w tej narracji premierowej.

Dzień 1: lista kontrolna przed premierą

Dzień 2: odliczanie do premiery

Ogłoś nadchodzącą premierę swojego sklepu z wydrukami. W tej treści musisz jasno podać datę i godzinę premiery oraz szczegóły sprzedaży, np. bezpłatną wysyłkę i neutralność klimatyczną twoich wydruków (jeśli realizujemy twoje zamówienia). Dodaj też wezwanie do działania (CTA) do zapisania się na listę mailingową. Daje to odbiorcom kontekst dla nadchodzących treści i zaczyna budować zainteresowanie i oczekiwanie na sprzedaż.

Świetnym przykładem jest seria postów Iana Lauera na Instagramie. Publikując 1 post dziennie przez 9 dni przed premierą, Ian umiejętnie buduje rozpęd w sposób, który składa się na „25–30” kontaktów z pracą, jakich potrzebują kupujący. Zwróć uwagę, jak Ian różnicuje wizualia, aby treści nie były zbyt powtarzalne, i zaczyna od kluczowych dat premiery.

Dzień 3: proces tworzenia

Pokaż odbiorcom dokładnie, jak tworzysz swoje prace: technikę, czas pracy, studio i materiały. Taka treść podkreśla twoje umiejętności i daje odbiorcom większą pewność przy zakupie. Daje też kupującym historię, którą opowiedzą znajomym, rozmawiając o swoim zakupie.

Czas jest kluczową częścią procesu Oum. Jej sposób prezentacji prosto do kamery angażuje i tworzy namacalną więź z jej doświadczeniem. Pokazując niedokończoną pracę, zachęca widzów do śledzenia postępów.

Wideo Diane Hill komunikuje jej wyjątkowość: wizję estetyczną połączoną z umiejętnościami. Przekazuje jakość i przygotowuje grunt, aby odbiorcy rozumieli, co dostaną, gdy przyjdzie czas zakupu.

Dzień 4: oferta wydruków

Pokaż pełną ofertę wydruków, które będziesz sprzedawać. Ta treść daje odbiorcom możliwość „oglądania wystawy” i buduje oczekiwanie przed premierą. Musi komunikować konkrety: rozmiar wydruku, szczegóły edycji limitowanej, wybór papieru, cenę, bezpłatną wysyłkę i neutralność klimatyczną. To kolejna okazja, aby zachęcić do zapisania się na listę mailingową.

Ten przykład Liv Lee świetnie pokazuje, jak zrobić to w formie wideo. Przejścia między slajdami mają dobre tempo i doskonale zapowiadają produkty. Wybrana muzyka jest energiczna i pasuje do montażu. Świetna treść w stylu „teasera”.

Ten post Pie Aertsa jest mocny, ponieważ pokazuje skalę wydruku. Zwiększa to konwersję, bo odbiorcom łatwiej wyobrazić sobie wydruk u siebie w domu. Zwróć uwagę na podpisy Pie pełne kluczowych szczegółów sprzedaży i wezwań do działania.

Dzień 5: doświadczenie kupującego

Pokaż odbiorcom, jak dotrze do nich wydruk, za pomocą wideo typu „unboxing”. Dużą barierą zakupową w e-commerce jest niewiadoma. Ta treść usuwa tę barierę, a jednocześnie buduje zaufanie kupujących. To okazja, aby podkreślić detale świadczące o jakości: opakowanie z brandingiem, fakturę papieru, spersonalizowane wkładki i certyfikaty edycji limitowanej.

Podoba nam się pantomimiczne podejście Elisabeth, bo stawia ją przed kamerą i tworzy ludzką więź, a napisy zapewniają dostępność. Wideo jest czyste, ma dobre tempo i jasne wezwanie do zakupu wydruków na końcu. Wiadomo, czego się spodziewać po zakupie.

Z wideo Chiary Tribulato warto zapamiętać jej narrację. Od rozpakowania, przez szczegóły certyfikatu autentyczności, aż po oprawienie – tworzy bardzo namacalne doświadczenie, dzięki któremu widz łatwo wyobraża sobie pracę u siebie w domu.

Dzień 6: dzień premiery

Wyślij bezpośredni e-mail do listy mailingowej z informacją, że sklep wystartował. E-mail to metoda marketingowa o najwyższej konwersji. To twoja najbardziej bezpośrednia okazja, aby powiedzieć osobom, które zapisały się na listę – a więc z definicji wykazały zainteresowanie twoją twórczością – że mogą wesprzeć twoją karierę i zaangażować się w nią.

Podoba nam się ten przykład e-mail marketingu George’a Townleya, po pierwsze dlatego, że jest bardzo wizualny. Odbiorcy mogą potrzebować przypomnienia, kim jesteś, gdy e-mail trafi do skrzynki, a bodziec wizualny działa na emocje. Po drugie, prosty i bezpośredni język George’a jasno pokazuje, że to on wysłał ten e-mail, co buduje więź z czytelnikiem. Po trzecie, George umieścił w treści wyraźne wezwania do działania i przycisk zakupu, którego nie da się przeoczyć.

Ogłoś we wszystkich swoich kanałach, że sklep z wydrukami działa i wydruki można kupić już teraz. Nie zmuszaj odbiorców do szukania – dołącz link do sklepu do każdej treści. Powtarzaj kluczowe komunikaty, takie jak bezpłatna wysyłka i neutralność klimatyczna, oraz szczegóły produktu: cenę, papier, edycje i rozmiar.

To prosta, ale skuteczna technika wideo Thomasa Jordana, który używa mobilnego widoku swojego sklepu jako pomocy wizualnej. W połączeniu z tekstem opisowym wizualia sklepu podkreślają, że to sklep, a wydruki można kupić jednym kliknięciem. Całość jest ładnie ostylowana kolorami tła pasującymi do jego identyfikacji wizualnej.

Kolejny przykład od Thomasa, tym razem relacja na Instagramie zapisana jako wyróżniona (Highlight), dostępna dla każdego odwiedzającego jego profil. Prosty zrzut ekranu z telefonu z pełną ofertą wydruków i linkiem do zakupu.

Dzień 7+: opinie kupujących

Pokaż zadowolonych klientów, udostępniając ponownie wszystkie posty i treści, w których cię oznaczono. Mogą to być wideo z rozpakowywania, posty kupujących trzymających swój wydruk lub zdjęcia wydruku na ich ścianach. Taka treść komunikuje odbiorcom, że twoja twórczość jest pożądana, co zachęci tych, którzy jeszcze nie kupili, aby nie przegapić okazji. To również świetny sposób na budowanie zaufania do ciebie jako sprzedawcy, ponieważ te treści działają jak mniej bezpośrednia forma referencji lub opinii klientów.

Dobry i łatwy do wdrożenia przykład to Victoria Park i Diane Hill, które udostępniają relacje na Instagramie, w których je oznaczono, a następnie dodają je do wyróżnionych (Highlights). Dzięki temu przyszli kupujący mają miejsce, w którym znajdą te cenne opinie i zobaczą, jak prace wyglądają w domach kupujących.

Twoja długofalowa strategia sprzedaży sztuki

Gratulacje! Realizując ten 7-dniowy plan premiery, dajesz sobie najlepszą możliwą szansę na wczesny sukces w sprzedaży sztuki. Doceń to, co już zrobiono, bo to duży krok w stronę twórczej niezależności zawodowej.

Aby jednak utrzymać ten sukces, musisz wdrożyć długofalową strategię sprzedaży sztuki. Tak, zgadza się… to poziom 2 naszej serii o marketingu sprzedaży wydruków online. Może warto zacząć, póki sprzedaż ma rozpęd? Kliknij link: Poziom 2: przewodnik 101 po marketingu sklepu z wydrukami