Jak połączyć moje konto za pomocą aplikacji Shopify?

Dowiedz się, jak połączyć swoje konto creativehub ze sklepem Shopify za pomocą aplikacji creativehub Shopify.

Zarejestruj się w creativehub i Shopify

Aby zainstalować aplikację creativehub Shopify, najpierw będziesz potrzebować konta creativehub, a także oddzielnego sklepu Shopify.

creativehub

Zarejestruj swoje darmowe konto na creativehub.



Zarejestruj swoje darmowe konto na creativehub. Shopify

Przejdź do Shopify, aby wybrać plan subskrypcji i zaprojektować swój sklep.

Zainstaluj aplikację creativehub Shopify

Na swoim koncie Shopify kliknij opcję „Apps” („Aplikacje”), wybierając ją z głównego menu znajdującego się po lewej stronie ekranu. Następnie wybierz „Visit Shopify App Store” („Odwiedź sklep z aplikacjami Shopify”).

Sklep z aplikacjami otworzy się w nowej karcie. Wyszukaj „creativehub” i postępuj zgodnie z instrukcją instalacji. Po ukończeniu instalacji, konto creativehub zostanie połączone z Twoim kontem Shopify.