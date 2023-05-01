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Jak połączyć moje konto za pomocą aplikacji Shopify?

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Dowiedz się, jak połączyć swoje konto creativehub ze sklepem Shopify za pomocą aplikacji creativehub Shopify

Zarejestruj się w creativehub i Shopify

Aby zainstalować aplikację creativehub Shopify, najpierw będziesz potrzebować konta creativehub, a także oddzielnego sklepu Shopify.

Zainstaluj aplikację creativehub Shopify 

Na swoim koncie Shopify kliknij opcję „Apps” („Aplikacje”), wybierając ją z głównego menu znajdującego się po lewej stronie ekranu. Następnie wybierz „Visit Shopify App Store” („Odwiedź sklep z aplikacjami Shopify”).

Sklep z aplikacjami otworzy się w nowej karcie. Wyszukaj „creativehub” i postępuj zgodnie z instrukcją instalacji. Po ukończeniu instalacji, konto creativehub zostanie połączone z Twoim kontem Shopify.

Zaktualizowano 9 listopada 2022

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