Nieudana płatność za realizację zamówienia dropshippingowego

Każdej nocy obciążamy twoją kartę płatniczą za realizację wszystkich sprzedaży z danego dnia. Czasami płatność kartą się nie udaje. Oto najczęstsze przyczyny:

Brak wystarczających środków

Zabezpieczenia antyfraudowe

Wygaśnięcie ważności karty

Karta została dodana w niewłaściwym miejscu w naszym systemie. Aby płacić za realizację zamówień, przejdź do „Art store settings” (ustawienia sklepu) > „Payment settings” (ustawienia płatności)

To tutaj dodajesz kartę płatniczą:

Miejsce, w którym dodajesz kartę do opłacania zamówień dropshippingowych wydruków artystycznych

Gdy wyjaśnisz sprawę ze swoim bankiem, nie musisz się z nami kontaktować – każdego wieczoru automatycznie ponawiamy próbę obciążenia karty. Jeśli płatność nadal się nie udaje, sugerujemy usunąć kartę i dodać ją ponownie; spowoduje to ponowną rejestrację w 3D Secure, na wypadek gdyby to było przyczyną. Po ponownym dodaniu karty odczekaj jeden dzień, abyśmy mogli ponowić próbę obciążenia – to powinno rozwiązać problem.

Jeśli po wykonaniu tych kroków problem nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta przez czat na żywo na tej stronie.