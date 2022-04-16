Nieudana płatność za realizację zamówienia dropshippingowego

Każdej nocy obciążamy twoją kartę płatniczą za realizację wszystkich sprzedaży z danego dnia. Czasami płatność kartą się nie udaje. Oto najczęstsze przyczyny:
- Brak wystarczających środków
- Zabezpieczenia antyfraudowe
- Wygaśnięcie ważności karty
- Karta została dodana w niewłaściwym miejscu w naszym systemie. Aby płacić za realizację zamówień, przejdź do „Art store settings” (ustawienia sklepu) > „Payment settings” (ustawienia płatności)
To tutaj dodajesz kartę płatniczą:
Gdy wyjaśnisz sprawę ze swoim bankiem, nie musisz się z nami kontaktować – każdego wieczoru automatycznie ponawiamy próbę obciążenia karty. Jeśli płatność nadal się nie udaje, sugerujemy usunąć kartę i dodać ją ponownie; spowoduje to ponowną rejestrację w 3D Secure, na wypadek gdyby to było przyczyną. Po ponownym dodaniu karty odczekaj jeden dzień, abyśmy mogli ponowić próbę obciążenia – to powinno rozwiązać problem.
Jeśli po wykonaniu tych kroków problem nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta przez czat na żywo na tej stronie.