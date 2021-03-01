Jak importować produkty w postaci wydruków do mojego sklepu Shopify?

Przewodnik dotyczący importowania skonfigurowanych wydruków z creativehub do sklepu Shopify, gdzie możesz je sprzedać jako produkty.

Pierwsze kroki

Zanim będzie możliwe importowanie Twoich produktów z creativehub do Shopify, będziesz potrzebować sklepu Shopify oraz instalacji aplikacji creativehub Shopify. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej wskazówek, które pomogą Ci to wszystko ustawić.

Musisz także zastosować wybrane przez Ciebie ustawienia sprzedaży (cena, papier itd.) do swoich plików na creativehub. Kliknij tutaj, aby przeczytać krótki przewodnik, który pomoże Ci to zrobić.

Importowanie produktów do Twojego konta w Shopify

Po zastosowaniu ustawień sprzedaży do plików w creativehub zostaną one automatycznie przeniesione na produkty w aplikacji creativehub Shopify. Następnie można je importować do listy produktów dostępnych w Shopify.

Aby znaleźć aplikację, zaloguj się do swojego sklepu Shopify i kliknij „Apps” („Aplikacje”) w menu, znajdującym się po lewej stronie. Następnie wybierz z dostępnych opcji aplikację creativehub.

Lista Twoich produktów w aplikacji creativehub Shopify jest aktualizowana w czasie rzeczywistym. Dotyczy to również ustawień zastosowanych do plików w creativehub.

Lista ta jest aktualizowana za każdym razem, gdy otwierana jest aplikacja. Możesz również odświeżyć tę listę manualnie, klikając „Refresh” („Odśwież”).

Lista ta zawiera szczegółowe informacje dotyczące:

Product (Produkt): Jest to nazwa pliku głównego w creativehub.



(Produkt): Jest to nazwa pliku głównego w creativehub. Variant (Wariant): Są to opcje rozmiaru, które zostały zastosowane do pliku głównego w creativehub.



(Wariant): Są to opcje rozmiaru, które zostały zastosowane do pliku głównego w creativehub. SKU: Jest to identyfikator produktu wygenerowany przez creativehub. Generujemy unikalny kod SKU dla każdego wariantu i wykorzystujemy go do realizacji zamówień.

Obok każdego produktu znajduje się przycisk „Import” („Importuj”). Po kliknięciu produkt będzie importowany do listy Twoich produktów w Shopify, gdzie można je udostępnić i umieścić w Twoim sklepie („Add available”).