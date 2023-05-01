Czy warto sprzedawać wydruki w limitowanej edycji?

Dowiedz się, dlaczego sprzedaż dzieł sztuki online w limitowanych edycjach może być korzystna.

Dlaczego warto sprzedawać edycje limitowane?

Sprzedaż wydruków w edycji limitowanej może zwiększyć rozpoznawalność Twojej marki, ale również pozytywnie wpłynąć na budowanie marki osobistej.



Edycje limitowane oznaczają ograniczoną dostępność produktów, a niedobór zazwyczaj jest pozytywną wartością, szczególnie w przypadku pracy, która jest popularna i jest na nią zapotrzebowanie. Nie bez znaczenia jest również liczba wydruków w jednym wydaniu. Na przykład edycja limitowana w ilości 20, będzie bardziej wartościowa niż w edycji 100.

Jednak decyzja należy wyłącznie do Ciebie i zależy od kilku rzeczy, w tym od danego dzieła sztuki, Twoich celów sprzedażowych oraz i innych czynników.

Możesz ustawić limitowaną liczbę edycji na koncie creativehub. Jeśli to zrobisz, zalecamy przesłanie podpisu cyfrowego w celu dodania go do certyfikatu autentyczności. Jest on wysyłany wraz z zamówieniem.

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