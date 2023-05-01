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Czy warto sprzedawać wydruki w limitowanej edycji?

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Dowiedz się, dlaczego sprzedaż dzieł sztuki online w limitowanych edycjach może być korzystna. 

Dlaczego warto sprzedawać edycje limitowane? 

  • Sprzedaż wydruków w edycji limitowanej może zwiększyć rozpoznawalność Twojej marki, ale również pozytywnie wpłynąć na budowanie marki osobistej.
  • Edycje limitowane oznaczają ograniczoną dostępność produktów, a niedobór zazwyczaj jest pozytywną wartością, szczególnie w przypadku pracy, która jest popularna i jest na nią zapotrzebowanie. Nie bez znaczenia jest również liczba wydruków w jednym wydaniu. Na przykład edycja limitowana w ilości 20, będzie bardziej wartościowa niż w edycji 100. 

Jednak decyzja należy wyłącznie do Ciebie i zależy od kilku rzeczy, w tym od danego dzieła sztuki, Twoich celów sprzedażowych oraz i innych czynników. 

Możesz ustawić limitowaną liczbę edycji na koncie creativehub. Jeśli to zrobisz, zalecamy przesłanie podpisu cyfrowego w celu dodania go do certyfikatu autentyczności. Jest on wysyłany wraz z zamówieniem. 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak sprzedawać wydruki w edycji limitowanej.

Zaktualizowano 9 listopada 2022

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