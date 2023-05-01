Czy moi klienci zapłacą opłaty na granicy?

To, czy twój klient zostanie obciążony opłatą na granicy, zależy od kraju docelowego. Jeśli opłata jest naliczana, jest to podatek od sprzedaży obowiązujący w danym kraju, często nazywany opłatą celną, cłem, opłatą importową, podatkiem importowym itp.
Oto jak to działa:
- Zamówienia wysyłane do Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii nie są obciążane opłatami na granicy
- W przypadku pozostałych krajów świata zależy to od wartości przesyłki. Powyżej określonej wartości klient zapłaci podatek od sprzedaży obowiązujący w danym kraju. Te wartości minimalne sprawdzisz, klikając ten link