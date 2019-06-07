Druk artystyczny giclee & fine art

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Ilford Cotton Textured

Ilford Cotton Textured to jeden z naszych mocno fakturowanych papierów artystycznych Fine Art, który oferuje solidne odwzorowanie czerni i właściwą intensywność kolorów. Jego powierzchnia świetnie utrzymuje tusz i łapie światło. Papier posiada białą, powlekaną papierową bazę, która wraz z jego fakturą, nadaje reprodukcji dzieła sztuki przyjemnego charakteru. Faktura tego papieru jest jeszcze bardziej wyczuwalna niż na Hahnemühle German Etching, więc jeśli zależy Ci na wyczuwalnym wrażeniu rzemiosła, jest to odpowiedni wybór. Podobnie jak German Etching, Ilford Cotton Textured to solidny papier, który dobrze znosi osadzanie na wybranym podłożu.