Druk artystyczny giclee & fine art

Ilustratorzy, fotografowie i malarze uwielbiają naszą internetową usługę druku artystycznego Giclee & Fine Art. Dzięki użyciu najnowszej technologii, wykonujemy idealne pod względem kolorów wydruki. Wyselekcjonowaliśmy 7 profesjonalnych papierów o jakości archiwalnej, począwszy od mocno fakturowanych, przez gładkie, po błyszczące.
Ilford Cotton Textured to jeden z naszych mocno fakturowanych papierów artystycznych Fine Art, który oferuje solidne odwzorowanie czerni i właściwą intensywność kolorów. Jego powierzchnia świetnie utrzymuje tusz i łapie światło. Papier posiada białą, powlekaną papierową bazę, która wraz z jego fakturą, nadaje reprodukcji dzieła sztuki przyjemnego charakteru. Faktura tego papieru jest jeszcze bardziej wyczuwalna niż na Hahnemühle German Etching, więc jeśli zależy Ci na wyczuwalnym wrażeniu rzemiosła, jest to odpowiedni wybór. Podobnie jak German Etching, Ilford Cotton Textured to solidny papier, który dobrze znosi osadzanie na wybranym podłożu.
Maksymalny rozmiar druku (cm)
111 × 1193
Gramatura (gsm)
310
Wykończenie
Matowe
Tonalność papieru
Ciepły biały
Faktura
Mocna
2
Canson Baryta
Nieskazitelnie biały papier o barytowej bazie ze znakomitą gęstością czerni, kontrastem i reprodukcją detalu. Świetny do obrazów o wysokim kontraście oraz jaskrawych i fluorescencyjnych kolorach. Barytowe podłoże kreuje bielsze biele i głębsze czernie, podczas gdy jedwabista powłoka uwydatnia rozdzielczość i szczegóły obrazu. Zalecamy ostrożność podczas wieszania wydruku, gdyż papier ten jest delikatny, a w przypadku planowania oprawy lub montażu podłoża, doradzamy dodanie do obrazu marginesów.
Maksymalny rozmiar druku (cm)
111 × 1193
Gramatura (gsm)
310
Wykończenie
Lekki Połysk
Tonalność papieru
Jasnobiały
Faktura
Bardzo Gładka
3
Epson Semi Gloss
Znakomity i uniwersalny papier, wybierany ze względu na jego fotograficzną estetykę, odwzorowanie żywych kolorów, wysoki kontrast oraz wrażenie solidności. Ma półbłyszczącą, płaską powierzchnię, która sprawia, że dzieło nabiera fotograficznej jakości, połączonej z subtelnym poczuciem malarskości wydruku Giclée. Powierzchnia pokryta żywicą sprawia, że jest to nasz najmocniejszy papier typu Giclée, o najniższej gramaturze.
Maksymalny rozmiar druku (cm)
152 × 1193
Gramatura (gsm)
260
Wykończenie
Półbłyszczące
Tonalność papieru
Jasnobiały
Faktura
Bardzo Gładka
4
Hahnemühle Bamboo
Bamboo jest pierwszym na świecie papierem atramentowym Fine Art do druku cyfrowego, wykonanym z włókien bambusa. Bamboo reprezentuje naturalną i surowcooszczędną produkcję papieru. Szczególnie odpowiedni dla wydruków monochromatycznych i o ciepłej tonacji. Hahnemühle Bamboo zrobiony jest w 90% z włókien bambusa oraz 10% z bawełny, łącząc fotografię z przyjaznym nastawieniem do środowiska. Ten naturalny papier o gładkiej powierzchni, bez wybielaczy optycznych, oferuje maksymalną odporność na starzenie się. Gwarantuje to ekstremalnie szeroką gamę kolorów oraz wysoką gęstość koloru.
Maksymalny rozmiar druku (cm)
111 × 1193
Gramatura (gsm)
290
Wykończenie
Matowe
Tonalność papieru
Ciepły Kremowy, Lekko Żółty
Faktura
Gładka
5
Hahnemühle Pearl
Hahnemühle Pearl ma delikatną fakturę skórki pomarańczy oraz jasną, neutralną białą bazę, która kreuje niezwykle naturalne czarno-białe obrazy. Papier ten oferuje świetne odwzorowanie żywych kolorów oraz detali. Pokryty jest żywicą, a jego włókna są wyraźnie odczuwalne. Satynowe wykończenie żywicowej powłoki nadaje dziełu głębi, która w połączeniu z odwzorowaniem intensywności kolorów oraz fakturą, dodaje pracy wyrazu obrazu olejnego. Hahnemühle Pearl jest najlepiej przystosowanym do oprawiania papierem Fine Art & Giclée z naszego asortymentu.
Maksymalny rozmiar druku (cm)
111 × 1193
Gramatura (gsm)
285
Wykończenie
Perłowe / satynowe
Tonalność papieru
Naturalny Biały
Faktura
Drobna faktura skórki pomarańczy
6
Hahnemühle Photorag
Mocno matowe wykończenie papieru Hahnemühle Photorag sprawia, że jest on jednym z naszych najpopularniejszych papierów wśród artystów, ilustratorów oraz fotografów. Papier ten daje stonowane czernie, równomierne odwzorowanie kolorów oraz znakomite detale. Powierzchnia ma delikatną fakturę gładkiej kredowej bawełny, która kreuje płynne przejścia gradientowe. Jest delikatny, dlatego zalecamy ostrożność podczas obchodzenia się z nim. Photo Rag jest odpowiedni do oprawiania, jednak jego bawełniana struktura sprawia, że jego krawędzie mogą się strzępić w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z nim.
Maksymalny rozmiar druku (cm)
152 × 1193
Gramatura (gsm)
308
Wykończenie
Matowe
Tonalność papieru
Złamana Biel
Faktura
Gładka
7
Hahnemühle German Etching
Papier o wysokiej gramaturze, lekko ciepłym odcieniu bazowym i mocno cętkowanej strukturze. Tworzy wydruk z bogatymi, kontrastowymi kolorami i głębokimi czerniami. Wynika to z faktury papieru, która pozwala pochłonąć większą ilość atramentu i światła. German Etching jest jednym z naszych papierów Giclée o największej gramaturze. Ze względu na swoją wagę i budowę, papier nadaje dziełu stylistykę rękodzieła. Hahnemühle German Etching to solidny papier Giclée, co oznacza, że nie ma zbyt dużej tendencji do strzępienia się na krawędziach.
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Profesjonalny wydruk Fine Art i fotograficzny tworzony przy użyciu znakomitych materiałów oraz sprzętu o wysokiej rozdzielczości. Wszystkie procesy nadzorowane są przez mistrzów druku. Zamawiając profesjonalny wydruk, natychmiast zauważysz różnicę.
Przykładowe ceny druku giclée & fine art
Drukuj w dowolnym rozmiarze. Przytniemy papier według Twoich wytycznych. Jeśli plik będzie miał białe obramowanie, pozostawimy je na finalnym wydruku. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.