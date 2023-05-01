Jak sprawdzić, czy moja strona jest połączona z creativehub?

Po połączeniu strony internetowej z creativehub to połączenie będzie widoczne na twoim koncie creativehub. Jeśli go tam nie widzisz, strona nie została połączona poprawnie, a my nie będziemy otrzymywać zamówień twoich klientów. Oto jak to sprawdzić:

Kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu strony Wybierz „Art store settings” (ustawienia sklepu) z menu rozwijanego Kliknij „Integrations” (integracje) w menu po lewej stronie Tutaj wyświetlamy integracje z twoimi stronami. Jeśli strona jest połączona, zobaczysz jej adres URL oraz przycisk „Disconnect” (odłącz). Jeśli strona nie jest połączona, zobaczysz przycisk „Connect” (połącz).

