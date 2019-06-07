Przygotowujemy ramy na wymiar jedynie z najlepszych materiałów, pochodzących ze źródeł odnawialnych. Nasz bogaty asortyment obejmuje różne stylistyki, od nowoczesnych ram przestrzennych w kolorze orzechowym, po efektowne tradycyjne ramy dębowe, z opcjonalnym passe-partout i szkłem antyrefleksyjnym.
Profesjonalna oprawa prac dla fotografów i artystów
Profesjonalne ramy na wymiar tworzone są ze znakomitych materiałów i przy użyciu sprzętu najlepszej jakości.
Dlaczego warto wybrać ramę jakości galeryjnej?
Naturalne materiały
Używamy jedynie litego drewna, które pochodzi ze źródeł odnawialnych. Nie używamy forniru, MDF oraz innych zrekonstruowanych materiałów.
Klejone, spięte i uszczelnione rogi
W celu uzyskania gładkiej i płynnej powierzchni, każdy narożnik jest ostrożnie sklejany, uszczelniany i szlifowany do połączenia krawędzi.
Ręczne wykonanie na wymiar
Wykonujemy ramy w każdym rozmiarze, dostosowując je do Twoich wytycznych. Wszystkie ramy są robione i wykańczane ręcznie.
Archiwalne i bezkwasowe
Wszystkie ramy robione są w 100% z materiałów bezkwasowych i posiadają certyfikat FSC. Gwarantujemy jakość i trwałość archiwalną.
Kroki
Wybór ramy w 5 krokach
1. Styl Ramy
2. Listwa Profilowa
3. Passe-partout
4. Szkło
5. Okucia
Krok 1
Wybierz styl ramy
Wybierz z czterech różnych rodzajów ram, od klasycznego po współczesny. Aby Twój wydruk był płasko osadzony w ramie, przymocujemy go do płyty foamex. Jeżeli nie odpowiada Ci ten sposób, poinformuj nas o tym podczas składania zamówienia, używając sekcji na komentarz.
przewodnik po oprawach
Rama tradycyjna
Szukasz czegoś tradycyjnego? Rama standardowa jest najczęściej wybieranym typem, odpowiednim dla każdego rodzaju prac. Oferujemy mocowanie dostosowane do Twojego budżetu.
Rama pływająca
Zależy Ci na przykuwającej uwagę, nowoczesnej prezentacji? Opraw swoją pracę, dodając przestrzeń między nią a brzegiem ramy, tak aby sprawiała wrażenie „unoszącej się”.
Rama przestrzenna
Dzięki tej otwartej ramie w kształcie tacy Twój obraz jest zagłębiony lekko poniżej przedniej części ramy, zapewniając mu piękny, minimalistyczny wygląd.
Rama gablotowa
Dodaj trochę głębi oraz cienia, akcentując obecność Twojej pracy. Ta głębsza rama kreuje przestrzeń między szkłem a wydrukiem, dodając mu współczesnego wyrazu.
Styl ramy:
Krok 2
Wybierz oprawę
Dla każdego rodzaju ramy oferujemy szeroki zakres materiałów. Mają różne kolory, kształty oraz wykończenia. Zapoznaj się z listą opcji dla każdego materiału oraz ramy lub dodaj komentarz składając zamówienie.
Dąb
Dąb jest niezastąpiony, jeśli chcesz uzyskać ciepły ton. Naturalne lite drewno jest klasycznym wyborem, który świetnie uzupełnia większość obrazów.
Buk
Jasny, gładki, z piękną fakturą drewnianego włókna. Oprawa bukowa nada dziełu lekki i ciepły styl ponadczasowej ramy z naturalnego drewna.
Czarna
Klasyczny wybór dla fotografii i wydruków artystycznych. Głębokie, satynowe, czarne wykończenie jest neutralnym tonem, stąd jego popularność.
Biała
Stawiasz na współczesność? To solidne, gładkie, białe wykończenie jest neutralne i lekkie, dzięki czemu daje nowoczesny wygląd, kierując uwagę na wydruk.
Orzech włoski
Nowoczesne podejście do klasycznej drewnianej ramy. Głębokie i bogate kolory oprawy z amerykańskiego orzecha czarnego są doskonałym uzupełnieniem żywych kolorów wydruku.
Ozdobna
Dzięki tej ozdobnej propozycji możesz uderzyć zarówno w bardzo tradycyjny ton, jak i w niezwykle współczesny. Nasze gładkie, ozdobne złote oraz srebrne oprawy pięknie wyeksponują każdy obraz.
Listwa ramy:
Krok 3
Wybierz passe-partout
Passe-partout są propozycją dla ram standardowych. Oferujemy szeroką gamę kolorów passe-partout, które uzupełniają lub kontrastują z obrazem. Całość jest przycinana do potrzebnego wymiaru. Poniżej przedstawiamy kilka stylów do wyboru.
przewodnik po passe-partout
Tradycyjne passe-partout
Jeśli zależy Ci na profesjonalnym, klasycznym wyglądzie, wybierz to passe-partout. Umieszczony w dolnej części środek ciężkości, przenosi uwagę do wewnątrz ramy.
Nowoczesne passe-partout
Jesteś zwolennikiem minimalizmu oraz przejrzystości? Ten wąski typ oprawy, którego odległości są równe po każdej stronie, zapewni pracy elegancki i nowoczesny styl.
Passe-partout z dużym oknem
Aby uzyskać nowoczesny wygląd, wybierz passe-partout z dużym oknem. Sprawdza się ono szczególnie dobrze w kwadratowych formatach oraz mniejszych rozmiarach obrazu.
Krok 4
Wybierz szkło
Możesz wybrać między szkłem standardowym lub premium, które jest szkłem antyrefleksyjnym. Jest to wybór klasy muzealnej, dający niewidoczne wykończenie. Opcją dodatkową jest specjalna ochrona w postaci szkła odpornego na promieniowanie UV.
Krok 5
Systemy mocowania
W zależności od rodzaju ramy możesz dodać mocowania w kształcie litery "D” ze sznurkiem, lustrzane uchwyty lub podłużne zaczepy.
przewodnik po mocowaniach
„D” ze sznurkiem
Mocowania w kształcie litery „D” ze sznurkiem ułatwiają powieszenie prac na istniejących już gwoździach. Prawdopodobnie nasza najpopularniejsza propozycja.
Lustrzane uchwyty
Lustrzane uchwyty to klasyczna opcja mocowania, która uzupełnia styl niektórych ram. Są solidne i zapobiegają łatwemu ściągnięciu pracy ze ściany.
Podłużne zaczepy
Podłużne zaczepy są schludnym sposobem mocowania i są zalecane do większych i cięższych ram. Dostępne w różnych rozmiarach.
Okucia:
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