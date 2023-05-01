Jakie strony mogę połączyć z creativehub, aby sprzedawać sztukę?

Nasze oprogramowanie do dropshippingu oferuje gotowe integracje typu plug-and-play z wiodącymi platformami e-commerce, a dodatkowo mamy własne API do druku artystycznego, które pozwala połączyć dowolną stronę lub aplikację mobilną. Oznacza to, że gdy sprzedajesz wydruk, my zajmujemy się całą logistyką – od druku po wysyłkę.

Opcja 1: wtyczka do strony

Mamy integracje plug-and-play z poniższymi platformami. Skonfiguruj połączenie dzięki naszym szybkim przewodnikom w 7 krokach:

Opcja 2: API dropshippingu

Mamy również publiczne REST API, które pozwala połączyć nasze rozwiązanie dropshippingowe z dowolną stroną lub aplikacją mobilną. Najprawdopodobniej będziesz potrzebować wsparcia programisty.

Więcej informacji o API znajdziesz w naszej dokumentacji.