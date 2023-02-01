Jakie dane produktu są importowane do mojego sklepu?

Podczas importowania produktów z wydrukami artystycznymi na stronę pojawia się wyskakujące okienko z pytaniem, jakie dane produktu mamy zaimportować razem z produktem/wariantami.

Oto 4 opcje importu:

Product variants (warianty produktu) – rodzaj papieru, rozmiar i ustawienia edycji zastosowane do produktu/wariantu w ustawieniach sprzedaży. Tej opcji nie można odznaczyć.

(warianty produktu) – rodzaj papieru, rozmiar i ustawienia edycji zastosowane do produktu/wariantu w ustawieniach sprzedaży. Tej opcji nie można odznaczyć. Variant prices (ceny wariantów) – cena zastosowana do wariantów produktu w ustawieniach sprzedaży. Jeśli to pole jest zaznaczone, zaimportujemy cenę zapisaną w creativehub. Jeśli jest odznaczone, nie zaimportujemy ceny. Jeśli jednak jest to pierwszy import danego produktu/wariantu, cenę zaimportujemy.

(ceny wariantów) – cena zastosowana do wariantów produktu w ustawieniach sprzedaży. Jeśli to pole jest zaznaczone, zaimportujemy cenę zapisaną w creativehub. Jeśli jest odznaczone, nie zaimportujemy ceny. Jeśli jednak jest to pierwszy import danego produktu/wariantu, cenę zaimportujemy. Add to shipping profile (dodaj do profilu wysyłki – tylko Shopify/WooCommerce) – produkt zostanie przypisany do twojego profilu wysyłki. Więcej na ten temat tutaj

– produkt zostanie przypisany do twojego profilu wysyłki. Więcej na ten temat tutaj Product images (obrazy produktu) – główny obraz (ten, który jest drukowany) oraz podglądy w skali (wizualizacja na ścianie wnętrza). Jeśli ta opcja jest odznaczona i jest to pierwszy import, na stronę zaimportujemy tylko główny obraz produktu.

Przy każdym uruchomieniu importu wszystkie pola są domyślnie zaznaczone. Możesz odznaczyć te informacje, których nie chcesz nadpisać na stronie.

Dajemy możliwość odznaczania opcji importu po to, aby można było importować aktualizacje wariantów (rozmiar/papier/edycje) bez nadpisywania danych produktu na stronie. Dowiedz się więcej o importowaniu produktów creativehub na stronę.