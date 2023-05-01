Dlaczego produkty nie importują się do WooCommerce/WordPress?

W odróżnieniu od naszych pozostałych integracji, takich jak Shopify i Squarespace, WooCommerce (WordPress) to samodzielnie hostowany system open source, a więc środowisko w mniejszym stopniu kontrolowane.
Nasza usługa dla WooCommerce jest w pełni funkcjonalna, jednak z powyższego powodu na twojej stronie WordPress mogą działać nietypowe ustawienia, które powodują konflikty z naszym procesem importu produktów.
Jeśli nie możesz zaimportować produktów, spróbuj wykonać następujące kroki:
- Zaimportuj produkty z odznaczoną opcją stawek wysyłki („Shipping rates”). Wstępnie zdefiniowane stawki wysyłki WooCommerce mogą powodować konflikty z naszymi profilami wysyłki. Po zaimportowaniu możesz dowolnie zmienić stawki wysyłki.
- Wtyczki zainstalowane w WordPressie mogą blokować import naszych produktów. Spróbuj wyłączyć wszystkie wtyczki i zaimportować produkt. Jeśli to zadziała, włączaj wtyczki ponownie jedna po drugiej, aby ustalić, która powoduje problem.
- Sprawdź uprawnienia na serwerze i upewnij się, że żadne ustawienie bezpieczeństwa nie blokuje naszego połączenia. Problem może też wynikać z tego, jak twoja konfiguracja obsługuje pliki cookie lub sesje.
- Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomoże, poproś o pomoc programistę WordPress.