Dlaczego produkty nie importują się do WooCommerce/WordPress?

W odróżnieniu od naszych pozostałych integracji, takich jak Shopify i Squarespace, WooCommerce (WordPress) to samodzielnie hostowany system open source, a więc środowisko w mniejszym stopniu kontrolowane.

Nasza usługa dla WooCommerce jest w pełni funkcjonalna, jednak z powyższego powodu na twojej stronie WordPress mogą działać nietypowe ustawienia, które powodują konflikty z naszym procesem importu produktów.

Jeśli nie możesz zaimportować produktów, spróbuj wykonać następujące kroki: