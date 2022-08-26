Jak połączyć warianty wydruku w jedną edycję limitowaną?

Warianty wydruku artystycznego w edycji limitowanej możesz ze sobą połączyć. Na przykład możesz mieć wariant A4 jako sam wydruk oraz wariant A4 w ramie. Możesz zdecydować, że będą one liczone jako ta sama edycja.

Za każdym razem, gdy dodajesz nowy wariant wydruku, przypisujemy mu literę. Na przykład jeśli masz 2 warianty, pierwszy to A, a drugi to B. Wygląda to tak:

Gdy warianty mają tę samą literę, oznacza to, że edycja jest połączona. Aby zmienić literę przypisaną do wariantu, użyj menu rozwijanego i wybierz odpowiednią literę:

Jeśli edycja jest już częściowo sprzedana, tzn. część egzemplarzy z tej edycji została już sprzedana, i chcesz połączyć ją z innym wariantem, to litera użyta do połączenia zdecyduje, które ustawienia przyjmie połączona edycja.

Pamiętaj, że przy importowaniu produktów do sklepu stan magazynowy zostanie podzielony równo między połączone warianty. Jeśli więc połączysz 3 warianty edycji liczącej 100 egzemplarzy, stan magazynowy wariantów w Shopify zostanie podzielony na 34, 33 i 33. Jeśli jeden z nich się wyczerpie, bo dany wariant jest kupowany częściej, stan magazynowy można skorygować po stronie Shopify. Nie zostanie on skorygowany automatycznie. Jeśli chcesz, aby działo się to automatycznie, możesz skorzystać z tej aplikacji. Polecamy ją, jeśli planujesz sprzedawać bardzo duże ilości w krótkim czasie.