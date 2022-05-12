Nie mogę zaimportować produktów z creativehub do sklepu

Czy produkty są skonfigurowane?

Zanim zaimportujesz jakiekolwiek produkty do swojej strony, musisz najpierw skonfigurować pliki jako produkty do sprzedaży w sklepie. Oto jak to zrobić.

Czy twoja strona jest połączona z creativehub?

Zanim zaimportujesz produkty do sklepu, musisz najpierw połączyć sklep z creativehub. Aby to zrobić, przeczytaj krótki przewodnik dla platformy, z której korzystasz, tutaj.

Jeśli strona została połączona, możesz to sprawdzić na koncie creativehub. Kliknij „Art store settings” > „Integrations” (integracje).

Czy kliknięto „Import” na liście produktów?

Produkty nie pojawią się w sklepie, dopóki nie zaimportujesz ich z creativehub. Oto jak to zrobić

Jeśli import został kliknięty, a lista produktów pokazuje datę i godzinę importu, oznacza to, że produkty zostały pomyślnie zaimportowane do sklepu.

Nie widzisz produktów na swojej stronie?

Zaimportowane produkty nie są automatycznie publikowane na stronie. Trafiają one do listy produktów twojej strony. Dowiedz się więcej tutaj

Odśwież połączenie ze sklepem

Wykonaj poniższe kroki. Spowoduje to zresetowanie połączenia ze sklepem. Pamiętaj, że produktów zaimportowanych wcześniej nie trzeba importować ponownie:

W creativehub > „Art store settings” > „Integrations” > odłącz integrację, z którą jest problem Wyloguj się z creativehub Wyloguj się z Shopify Wyczyść pamięć podręczną/historię przeglądarki za „cały okres”, łącznie z plikami cookie (lub, jeśli masz większą wiedzę techniczną, znajdź wszystkie pliki cookie creativehub.io i po prostu je usuń). Następnie zamknij przeglądarkę i otwórz ją ponownie Połącz integrację ponownie Spróbuj zaimportować ponownie

Komunikaty „server error” & „import failed”

Jeśli przy próbie importu pojawia się komunikat o błędzie serwera lub nieudanym imporcie, przyczyny mogą być następujące: