Jacy przewoźnicy dostarczają zamówienia dropshippingowe?

Na podstawie danych o niezawodności, szybkości i kosztach wybieramy najbardziej niezawodną i opłacalną opcję, aby zminimalizować twoje koszty i jednocześnie zadbać o to, by zamówienia docierały do klientów dokładnie wtedy, kiedy powinny.

Dysponując punktami realizacji w USA, Wielkiej Brytanii & Niemczech, korzystamy z różnych przewoźników (Royal Mail, DHL, UPS, USPS, DHL Paket, Warenpost), aby twoje zamówienia docierały do klientów szybko i bezpiecznie. Więcej o naszych terminach dostawy (SLA) przeczytasz w tym artykule.