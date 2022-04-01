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Czy mogę zmienić nazwę pliku w creativehub?

Tak, w creativehub możesz zmieniać nazwy swoich plików. Oto jak to zrobić:

  1. Wybierz plik, którego nazwę chcesz zmienić
  2. Kliknij „Edit” (edytuj) w opcjach po prawej stronie
  3. Zmień nazwę pliku
  4. Kliknij „Done” (gotowe)

Uwaga: jeśli produkt creativehub został już zaimportowany na twoją stronę, zmiana nazwy pliku w creativehub nie pojawi się na stronie automatycznie.

Musisz ponownie zaimportować produkt na stronę, nie nadpisując niestandardowych informacji na stronie. Możesz też zaktualizować nazwę pliku bezpośrednio na swojej stronie.

Zaktualizowano październik 2026

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