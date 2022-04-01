Czy mogę zmienić nazwę pliku w creativehub?

Tak, w creativehub możesz zmieniać nazwy swoich plików. Oto jak to zrobić:

Wybierz plik, którego nazwę chcesz zmienić Kliknij „Edit” (edytuj) w opcjach po prawej stronie Zmień nazwę pliku Kliknij „Done” (gotowe)

Uwaga: jeśli produkt creativehub został już zaimportowany na twoją stronę, zmiana nazwy pliku w creativehub nie pojawi się na stronie automatycznie.

Musisz ponownie zaimportować produkt na stronę, nie nadpisując niestandardowych informacji na stronie. Możesz też zaktualizować nazwę pliku bezpośrednio na swojej stronie.