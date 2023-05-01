Czy produkty creativehub są przypisywane do lokalizacji Shopify?

Podczas tworzenia sklepu Shopify podajesz adres, który domyślnie staje się twoją „Lokalizacją sklepu”. Produkty tworzone ręcznie w Shopify będą domyślnie realizowane z tej lokalizacji.

Gdy importujesz produkty z creativehub, są one dodawane do nowej lokalizacji utworzonej przez naszą aplikację o nazwie „Creativehub Fulfilment”. Tak wyglądają obie lokalizacje w ustawieniach Shopify > Lokalizacje:

Produkty creativehub i ich warianty zaimportowane do sklepu Shopify zostaną automatycznie przypisane do tej lokalizacji. Jeśli ręcznie zmienisz lokalizację, nie zrealizujemy zamówień zawierających te warianty: