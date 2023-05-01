Czy mogę złożyć testowe zamówienie dropshippingowe w creativehub?

Nasze oprogramowanie do dropshippingu nie oferuje obecnie funkcji zamówień testowych. Jeśli złożysz zamówienie „na próbę”, traktujemy je jak zwykłe zamówienie i naliczamy koszty produkcji i realizacji.

Jeśli chcesz złożyć zamówienie testowe, aby sprawdzić proces realizacji w creativehub, sugerujemy zrobić to z tanim produktem testowym. Oto jak to zrobić:

Skonfiguruj w creativehub produkt o najmniejszym możliwym rozmiarze i cenie Zaimportuj ten produkt z creativehub do swojego sklepu Ustaw darmową wysyłkę w sklepie Złóż zamówienie na ten produkt na swojej stronie

Pozwoli ci to przetestować proces zamówienia przy minimalnych kosztach (koszt produkcji + opłata za wysyłkę).