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Czy mogę złożyć testowe zamówienie dropshippingowe w creativehub?

Nasze oprogramowanie do dropshippingu nie oferuje obecnie funkcji zamówień testowych. Jeśli złożysz zamówienie „na próbę”, traktujemy je jak zwykłe zamówienie i naliczamy koszty produkcji i realizacji.

Jeśli chcesz złożyć zamówienie testowe, aby sprawdzić proces realizacji w creativehub, sugerujemy zrobić to z tanim produktem testowym. Oto jak to zrobić:

  1. Skonfiguruj w creativehub produkt o najmniejszym możliwym rozmiarze i cenie
  2. Zaimportuj ten produkt z creativehub do swojego sklepu
  3. Ustaw darmową wysyłkę w sklepie
  4. Złóż zamówienie na ten produkt na swojej stronie

Pozwoli ci to przetestować proces zamówienia przy minimalnych kosztach (koszt produkcji + opłata za wysyłkę).

Zaktualizowano październik 2026

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