Gdzie dodać ustawienia brandingu do zamówień dropshippingowych?

Dane dotyczące brandingu możesz przesłać w sekcji „Brand settings” (ustawienia marki) w creativehub. Oto jak to zrobić:
- Kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu
- Wybierz „Art store settings” z menu rozwijanego
- Wybierz „Brand settings” z menu po lewej stronie
Na tej stronie znajdziesz osobne sekcje dotyczące:
- Tworzenia artysty & przesyłania podpisów (więcej tutaj)
- Brandingu certyfikatów edycji limitowanej (więcej tutaj)
- Brandingu opakowań (więcej tutaj)
- Spersonalizowanych wkładek (więcej tutaj).