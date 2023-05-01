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Gdzie dodać ustawienia brandingu do zamówień dropshippingowych?

Dane dotyczące brandingu możesz przesłać w sekcji „Brand settings” (ustawienia marki) w creativehub. Oto jak to zrobić:

  1. Kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu
  2. Wybierz „Art store settings” z menu rozwijanego
  3. Wybierz „Brand settings” z menu po lewej stronie

Na tej stronie znajdziesz osobne sekcje dotyczące:

Zaktualizowano październik 2026

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