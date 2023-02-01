Jak ustawić stawki wysyłki na mojej stronie?

Jak to działa w Shopify i WooCommerce

Jeśli chcesz zaimportować nasze stawki wysyłki i pobierać je od swoich klientów, zaimportuj produkty z zaznaczoną opcją „Add to shipping profile” (dodaj do profilu wysyłki).

Spowoduje to zaimportowanie do ustawień wysyłki twojej strony profili wysyłki o nazwie „creativehub” w Shopify oraz „Dropshipping [region]” w WooCommerce.

Przy kolejnych importach produktów opcja „Add to shipping profile” działa następująco:

Jeśli jest zaznaczona, produkt zostaje przypisany do naszego profilu wysyłki w twoich ustawieniach wysyłki

Jeśli nie jest zaznaczona, produkt zostaje przypisany do twoich ogólnych ustawień wysyłki

Czy mogę zmienić ceny w profilu wysyłki po zaimportowaniu do sklepu?

Tak, ceny w profilach wysyłki możesz dowolnie edytować. Jeśli chcesz zmienić kwotę, którą pobierasz od klientów za wysyłkę, zaloguj się, odszukaj ustawienia wysyłki, znajdź profile wysyłki creativehub i je edytuj. W ten sposób zmienisz to, co płacą twoi klienci.

Po zaimportowaniu profili wysyłki do sklepu nie aktualizujemy ich już. Dzieje się tak, ponieważ najczęściej sprzedawcy ustalają własne stawki wysyłki. Jeśli chcesz przywrócić domyślne profile wysyłki, po prostu usuń je ze swojego konta i ponownie zaimportuj produkt.

(Uwaga dotycząca obniżki cen wysyłki z kwietnia 2024 r. – nie aktualizujemy automatycznie twoich profili wysyłki. Jeśli chcesz, aby nowe stawki pojawiły się w twoim sklepie, ręcznie edytuj profile wysyłki albo usuń je i zaimportuj ponownie. Niezależnie od tego, co zrobisz, przy realizacji zamówienia naliczymy ci zaktualizowane koszty wysyłki.

Jak to działa w Squarespace, Etsy i WIX

Squarespace, Etsy i WIX nie pozwalają nam przesyłać naszych profili wysyłki podczas importu. Jeśli więc korzystasz z jednej z tych platform, musisz samodzielnie ustawić stawki wysyłki.

Ostatecznie to ty decydujesz, ile pobierasz za wysyłkę. Zalecamy jednak ustawienie własnych stawek. Sugerujemy pobierać 15 € (15 £ / 19 $) za dostawę samych wydruków i wydruków w ramach do Wielkiej Brytanii, UE, USA, Kanady i EOG (Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Liechtenstein) oraz 45 € (39 £ / 49 $) do pozostałych krajów (reszta świata).

Następnie radzimy ustalić ceny wydruków tak, aby twoja marża wynosiła średnio co najmniej 60–65%. Oznacza to, że twój zysk = co najmniej około 60–65% przychodu z każdej sprzedaży wydruku.

Innymi słowy: to, co my pobieramy od ciebie za wydruk/ramę i dostawę, stanowi maksymalnie 35–40% kwoty, którą pobierasz od kupującego za wydruk/ramę i dostawę.