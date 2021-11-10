Bezpośrednia dostawa na całym świecie za stałą opłatą
✅ Sprzedajesz dzieła i potrzebujesz, by wydruki jakości galeryjnej szybko trafiły do rąk Twoich klientów? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. A co najlepsze, usługa jest całkowicie neutralna pod względem emisji CO2.
Jakość
Bezpośrednia dostawa dla fotografów i artystów
Wydruki FineArt Giclée
Wybierz z 7 wyselekcjonowanych przez nas papierów, od mocno teksturowanych przez gładkie po błyszczące.
Wydruki fotograficzne c-print
Wybierz z 4 profesjonalnych papierów fotograficznych jakości archiwalnej.
Obsługa klienta na wysokim poziomie
Szybki i przyjazny zespół gwarantujący doskonały wydruk za każdym razem.
Integracja
Automatyczna sprzedaż wydruków ze wtyczką do Twojej witryny
Oferujemy integrację z wiodącymi witrynami e-commerce. Masz niestandardową stronę internetową? Nie ma problemu, skonfiguruj nasz interfejs API do drukowania.
Chroń Swoją Markę
Jesteśmy zaufanym partnerem tysięcy artystów
Pomogliśmy zbudować i chronić obecność online niektórych z najbardziej rozpoznawalnych marek artystycznych na świecie. Łącząc najwyższej klasy jakość wydruku z w pełni brandowanym opakowaniem oraz spójną, przyjazną i responsywną obsługą klienta, zapewniamy, że Twoi kolekcjonerzy będą kojarzyć Twoje nazwisko z doskonałością — za każdym razem.
Światowej klasy druk dzieł sztuki
Dwie dekady jako wiodący drukarze dzieł sztuki sprawiły, że doskonale rozumiemy, co to oznacza. Kluczem jest dostarczanie produktu artystycznego najwyższej jakości, na czas, z responsywną i pomocną obsługą klienta, która wspiera w razie jakichkolwiek problemów.
Markowe opakowania i personalizacja
Twoja marka artystyczna jest dla nas ważna. Traktujemy ją jak własną, dlatego ufają nam czołowi artyści, archiwa, kolektywy, galerie i firmy medialne z całego świata.
Obsługa klienta 7 dni w tygodniu
Posiadamy centra realizacji zamówień w Wielkiej Brytanii, USA i Niemczech. Oznacza to, że przy zamówieniach samych wydruków lub wysyłce ram drop shippingiem do klientów w Wielkiej Brytanii, USA lub UE nie są naliczane dodatkowe opłaty importowe. Automatycznie kierujemy realizację zamówienia na podstawie miejsca dostawy.
Jak to Działa
Jak działa dropshipping sztuki?
Prosty sposób na automatyczną sprzedaż dzieł sztuki online
01. Sprzedawaj przez swój sklep
Połącz darmowe konto theprintspace ze swoją stroną internetową
02. Realizujemy Twoje zamówienia wydruków
Kiedy sprzedasz wydruki, otrzymujemy zamówienie i realizujemy je w ciągu zaledwie 2-5 dni
03. Wysyłka do Twoich klientów
Buduj swoją markę dzięki naszej opcji szybkiej wysyłki „white-label”
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Sprzedaż sztuki online przeżywa prawdziwy boom... czy Ty na tym tracisz?
Wzrost sprzedaży sztuki w internecie jest OGROMNY, napędzany przez media społecznościowe. Nasza agencja marketingowa lub grupa na Facebooku pomoże Ci uwolnić Twój potencjał. Dowiedz się więcej już teraz i przestań tracić okazje.
„Sprzedaż online wydruków FineArt z wysyłką bezpośrednią w theprintspace zmieniła zasady gry. Obsługa klienta jest dla mnie najważniejsza, więc pracuje tylko z dostawcami takimi, jak theprintspace, którzy wyznają te same wartości”
„Mój sklep działa w weekend. Jestem trochę perfekcjonistką, więc chce, aby wszystko przebiegało prawidłowo. Byłam pod wrażeniem tego, jak szybko wszystko sprawnie działało. Fantastyczna usługa pozwalająca zajęcie się promocją, gdy zamówienia są profesjonalnie realizowane”
„Dzięki integracji ze Shopify, theprintspace sprawia, że sprzedaż wydruków jest dziecinnie prosta. Nie muszę już zarządzać każdym aspektem druku i sprzedaży, co oszczędza mi masę czasu i kłopotów. Używam ich usług od kilku lat i całkowicie ufam ich umiejętnościom”