Poziom 3: czasowa sprzedaż wydruków, która buduje pilność zakupu

W tym artykule pokażemy ci, jak z sukcesem zaplanować, uruchomić i wypromować czasową sprzedaż wydruków. Zanim jednak powiemy jak, zacznijmy od tego, dlaczego warto. Sztuka wnosi do życia ludzi radość, szczęście i sens. Potrafi podnieść na duchu, wywołać emocje, związać ich z miejscem, w którym jest eksponowana (np. z domem), i połączyć z podobnie myślącymi osobami, które lubią ten sam rodzaj twórczości i podzielają te same przekonania.

Na razie świetnie! Jest jednak pewien haczyk: sztuka to zakup uznaniowy. Trudniej go więc uzasadnić przed samym sobą niż rzeczy postrzegane jako absolutnie niezbędne. Może to być jeden z najlepszych zakupów w życiu, ale ludzie potrzebują małego impulsu, aby go dokonać. I tu wchodzi czasowa sprzedaż wydruków. Poczucie niedostępności i pilności, które niesie ten rodzaj sprzedaży, to właśnie ta zachęta, której potrzebują, aby zdecydować się na zakup.

Kolejnym powodem, dla którego czasowa sprzedaż wydruków jest dobra, jest to, że pozwala wypuszczać odrębne projekty jako samodzielne sprzedaże. To bardzo przydatne, aby rozwinąć aktualny temat w swojej twórczości i o nim opowiedzieć.

Wreszcie podejście oparte na czasowej sprzedaży pomaga ci podzielić działania marketingowe i sprzedażowe na etapy. Możesz skupić się na sprzedaży wydruków przez 4–6 tygodni, zarobić, a potem ruszyć dalej i dać sobie wolność i skupienie, aby tworzyć nowe prace. Dobrze, przejdźmy do planu!

Twój 6-tygodniowy plan

Czasową sprzedaż wydruków przeprowadzisz w ciągu 6 tygodni. Jeśli chodzi o rozkład czasu, polecamy poświęcić 1 pełny dzień, najlepiej na początku tygodnia, na zaplanowanie nadchodzącego tygodnia. Następnie każdego dnia będziesz potrzebować 1–2 godzin na realizację strategii i treści, które opisujemy w kolejnych sekcjach. Aby to ułatwić, zdecydowanie polecamy narzędzie do planowania postów, takie jak Later, oraz Mailchimp do automatyzacji e-maili marketingowych.

Przygotowaliśmy 6-tygodniowy plan premiery, który daje ci jasne ramy rozmowy z odbiorcami. Oto jak to wygląda:

Dobrze, teraz przeprowadzimy cię przez każdy etap 6-tygodniowego planu, z przykładami treści.

Tydzień 1: konfiguracja

Choć ujęliśmy ten krok w chronologii premiery, prawdopodobnie masz już za sobą te zadania konfiguracyjne – w ramach premiery sklepu lub realizując nasz kurs marketing 101. Jeśli nie, albo chcesz przypomnieć sobie, co trzeba skonfigurować przed rozpoczęciem marketingu sprzedaży wydruków, skorzystaj z tej listy kontrolnej.

Tydzień 2: zacznij od „dlaczego”

Twoje „dlaczego”, „gdzie”, „kto”

Dlaczego robisz to, co robisz? Jakie są twoje głębokie motywacje lub filozofia? Jak twoja osobowość, życie lub otoczenie wpływają na twoje prace i pomysły? Opowiedzenie o tym sprawi, że ludzie będą cię śledzić i inwestować w ciebie długofalowo.

Victoria Park stawia swoją pełną humoru osobowość na pierwszym planie w tej rolce (Reel) na Instagramie, co oczywiście prowadzi do jej prac i buduje więź z obserwującymi:

Treści EGOR w mediach społecznościowych są w równym stopniu częścią jej praktyki artystycznej jak jej obrazy. Ten styl treści rozwinął się w spójną tożsamość marki, która pokazuje nam jej osobowość, styl i głos:

Twoje badania i inspiracje

To przeplata się z twoim „dlaczego” i naturalnie z niego wynika. Proces szukania inspiracji, oglądania miejsc, tworzenia moodboardów czy szkicowania to twórczy rozwój, który eksploruje owo „dlaczego”, rację bytu.

Uwielbiamy bardzo bezpośrednie połączenie między środowiskiem studia a pracami u Danii Pollehn. To angażujący post, pełen szczegółów i informacji o artystce i jej twórczej wyobraźni:

W formie pamiętnika z podróży Amber Emmi pokazuje nam miejsca, które ją inspirują i prowadzą bezpośrednio do jej prac. Czujesz też spokój, jaki daje jej woda:

Wizyta w studiu z osobą mówiącą do kamery

Studio artysty w bardzo bezpośredni sposób zarówno zasila twórczość, jak i z niej czerpie. Otoczenie własnymi pracami to stałe przypomnienie o temacie i postępach praktyki. Na przykład u malarzy nieporządek dodaje charakteru i daje poczucie miejsca twórczych eksperymentów. To świetne miejsce, aby omówić prace razem z artystą.

Narracja historyczna prowadzi nas przez historię Richarda Hainesa, dając widzowi jasne poczucie, że jego twórczość jest sumą życiowych doświadczeń. Studio w tle to fantastyczny twórczy rekwizyt:

Ten typ dłuższego wideo, z którego korzysta Sara Shamma, pozwala głębiej wejść w życie i proces artystki, dając widzowi zrozumienie prac, stojących za nimi motywacji i procesu ich tworzenia:

To wideo pokazuje, jak przestrzeń, którą tworzy Jadé Fadojutimi, wpływa na same prace. Daje to kontekst pracom i procesowi i pozwala widzowi zrozumieć twórczość i osadzić ją w kontekście. Historie o procesie twórczym i znaczeniu prac pozwalają kupować z większą pewnością i tłumaczyć pracę osobom, które zobaczą ją w domu kupującego:

Wizyta w studiu bez osoby mówiącej do kamery

Robi to wszystko, co powyżej, ale luźniej, bez wypowiedzi do kamery/wywiadu i bez kontekstu twórczości artysty.

To wideo wykorzystuje linearną narrację, aby dać wgląd w codzienną rutynę Lisy Elly i środowisko, w którym tworzy. Daje to kupującym historię o miejscu powstania pracy, którą mogą opowiadać innym. Dobrze dobrana muzyka pasuje do tempa montażu:

W tym wideo Tommy Wells wykorzystuje wizualną narrację „przed/po”, która tworzy bardziej zmysłowe i dotykowe doświadczenie. Montaż i wybór muzyki dobrze odzwierciedlają narrację wideo:

Wywiad z artystą

To podobne, ale subtelnie różne od wizyty w studiu. Wizyta w studiu skupia się bardziej na środowisku i procesie twórczym. Wywiad z artystą może odbyć się gdziekolwiek i jest bardziej refleksyjny, skupiony na inspiracjach i historii artysty.

To wideo ma świetne tempo i od razu przechodzi do sedna, co jest ważne, aby utrzymać uwagę widzów. David Magee jest skromny i świetnie się komunikuje. Ogólnie dostajesz prawdziwe poczucie jakości jego prac i procesu myślowego:

Ten wywiad wideo bardzo dobrze wyjaśnia filozofię Aleca Sotha i jego relację z rzemiosłem. Jest emocjonalny i autorefleksyjny, co pomaga wyrazić charakter Aleca. Pod względem kreatywnym wideo rezygnuje ze słyszalnych pytań i ma minimum ujęć z osobą mówiącą do kamery, co tworzy świetne tempo i styl wizualny:

Ten wywiad w stylu „rozmowy” od Martin Parr Foundation, gdzie rozmowę prowadzi osoba trzecia, to angażująca technika, która nie wymaga zbyt kreatywnego montażu. Ze statywem, kilkoma lampami i zaufaną osobą prowadzącą rozmowę łatwo stworzysz coś takiego:

Artysta opowiada o swoim podejściu twórczym i stylu

Robi to, co powyżej, ale luźniej i z naciskiem na krótsze formy. To okazja, aby opowiedzieć o podejściu i stylu w lżejszy, czasem humorystyczny sposób.

W tym wideo naprawdę czujesz zabawną osobowość Cat Machin. Ogólnie zarysowuje tło jej inspiracji i motywacji, bez wchodzenia w głębsze szczegóły, jakie dałby wywiad:

@cathrinmachin BTW When you look up at the stars —you’re actually looking down into the dark abyss only held to the surface of earth by gravity #foryou #space #astro ♬ Lofi – Domknowz

Tutaj Martin Parr opowiada głosem o pracach i procesie, a kontekst daje montaż wizualny. To bardziej tradycyjna, ale skuteczna technika:

Zacznij zapowiadać projekt

Gdy etap „dlaczego” dobiega końca, zacznij zapowiadać prace z projektu. W tym momencie obserwujący będą gotowi na kolejną fazę, więc ważne, aby utrzymać ich zaangażowanie.

Świetne ujęcie Diane Hill z ulubioną pracą, zapowiadające ukończenie niedawnego, jeszcze nieodsłoniętego projektu. Emocjonalny podpis i zdjęcie, na którym jest ona sama, tworzą więź z widzem:

Wideopamiętnik z sesji zdjęciowej, której zdjęcia posłużą do promocji i sprzedaży prac w nadchodzącej sprzedaży wydruków, to świetny sposób, aby mówić o sprzedaży, nie mówiąc o niej wprost. Świetna treść od Victorii Park:

W tym poście Paul Hart dokumentuje zakulisowe procesy, które składają się na realizację projektu. Podpis zapowiada widzowi, co jest na horyzoncie:

Tydzień 3: odsłonięcie projektu

Odsłonięcie projektu

To wielkie odsłonięcie, wielki drop projektu! Ta treść pokazuje odbiorcom kompletny projekt bez głębszego kontekstu. Używając porównania ze świata mody, to twój „lookbook”. Ta treść ma wzbudzać ciekawość i ekscytację.

Muzyka wybrana przez Octaviego Arrizabalagę bardzo dobrze zgrywa się ze sztuką. Poczucie skali, detalu i umiejętności w pracach uzupełnia zarys historii. Widz chce dowiedzieć się więcej o dziele:

Alex Pidgeon dobrze wykorzystuje tekst na początku, aby od razu zaciekawić widza. Świetny wybór muzyki z 2 powodów: 1 – punkowa estetyka pasuje do treści wizualnej, 2 – obrazy zmieniają się w rytm muzyki, co tworzy bardzo angażujące doświadczenie:

Tempo i wybór muzyki Dhira Jakharii ożywiają ten montaż! Zakończenie ujęciem artysty tworzy bardziej namacalną więź między pracą, otoczeniem i artystą:

Omów projekt

To naturalnie następuje po odsłonięciu projektu i jest okazją, aby szczegółowo omówić jego koncepcję oraz historię lub proces powstania każdego obrazu. Powinna to być treść w stylu wywiadu: wypowiedź do kamery lub narracja głosowa.

To wideo Pie Aertsa skutecznie buduje emocjonalną więź z widzem. Skupia się na sprawie, drodze i ostatecznie dziedzictwie, które Pie próbuje stworzyć. Daje jasno do zrozumienia, że kupując od Pie, przeznaczasz pieniądze na dobry cel:

To wideo łączy motywacje Trenta Parke’a do stworzenia projektu z zakulisowymi treściami „making of”, osadzonymi w jego studiu pełnym wydruków. Oddaje jego pasję, a jednocześnie podaje szczegóły procesu. To doskonały przykład tego typu treści wideo:

Zawsze wspaniale słuchać, jak artysta mówi o swojej pracy z takim entuzjazmem i osobowością. To buduje więź. Styl rozmowy i chemia między artystą Benem Ashtonem a osobą filmującą (jego żoną, fotografką Fioną Garden) naprawdę wydobywają osobowość w tym wideo:

Za kulisami

To pamiętnik z czasu, gdy powstawały prace. Mniej skupia się na procesie twórczym, a bardziej na drodze wokół tego tworzenia. To fantastyczna okazja, aby nawiązać z obserwującymi bardziej osobistą, bliską relację.

Dobre wykorzystanie trendów z TikToka przez Cat Machin. Lekki, humorystyczny scenariusz sprawia, że treść wydaje się bardziej osobista i oparta na osobowości, a takie właśnie wrażenie chcesz wywołać treściami zza kulis:

Post Jana Erika Waidera na LinkedIn to przykład, jak zdjęcia i tekst mogą opowiadać historię powstania pracy. Zwróć uwagę, jak historia rozwija się, wsparta serią zdjęć, które dają widzowi pełniejszy obraz:

Uwielbiamy ten wideopamiętnik w stylu montażu od Iana Lauera. Wizualizacja terenu i warunków daje prawdziwe poczucie zaangażowania w jego rzemiosło:

Proces tworzenia

Uzupełnia treści zza kulis, skupiając się na procesie twórczym. Pokazując ludziom, jak tworzysz swoje prace, prezentujesz swoje umiejętności i rzemiosło, co ostatecznie daje im większą pewność przy zakupie.

To wideo Oums jest świetne. Doskonałe wykorzystanie dźwięku, aby podkreślić materiały artystki. Daje to widzowi bardziej dotykowe poczucie procesu. Muzyka, montaż i różnorodność ujęć składają się na naprawdę angażujące wideo:

Po części odsłonięcie, po części proces – to wideo Ulmanna po prostu pięknie wygląda. Jest też satysfakcjonujący, ASMR-owy efekt dźwięku odrywanej taśmy, w połączeniu z zaskakującymi kolorami, które się odsłaniają:

Kolejne wideo łączące odsłonięcie z procesem twórczym. To zachwycający klip Iana Lauera, który świetnie współgra z wybraną muzyką. Różnica między rzeczywistą sceną a gotową pracą pozwala też w pełni docenić artystyczne umiejętności Iana:

Wcześniejszy dostęp do sprzedaży przez zapis na listę mailingową

W ciągu ostatnich tygodni zbudowano silne zaangażowanie wokół tego projektu. Teraz czas zakomunikować nadchodzącą sprzedaż wydruków z mocnym wezwaniem do działania: zapisz się, aby uzyskać wcześniejszy dostęp.

W tym przykładzie George Townley wprowadził swój styl wizualny na stronę formularza zapisu, a w tle zapowiada niektóre wydruki, co wzmacnia wezwanie do zapisania się:

Zapisz datę (premiery)

Gdy do sprzedaży wydruków pozostaje nieco ponad tydzień, aby dotrzeć do tych odbiorców, którzy są zainteresowani, ale nie zapisali się na listę mailingową, użyj natywnych narzędzi przypomnień Instagrama i TikToka, aby ogłosić premierę sklepu z wydrukami.

Podoba nam się ten przykład Delphian Gallery ze względu na bezpośredni język i jasne wezwanie do działania. Prosty komunikat o tym, co odbiorcy zyskają, dodając się do listy, jest kluczem do dobrej konwersji.

Tydzień 4: odsłonięcie wydruków

Proces produkcji wydruków

Pokazanie, jak powstają wydruki, to świetny sposób na budowanie ciekawości przed sprzedażą. Komunikując jakość i proces, możesz zacząć zainteresować ludzi nadchodzącą ofertą wydruków.

To wideo Cat Machin pokazuje, że wydruki są wykonywane ręcznie, pojedynczo, i są wysokiej jakości. Daje to kontekst dla ich ceny:

To wideo Octaviego Arrizabalagi jest świetne, bo pokazuje dbałość o opakowanie i dostawę, co zawsze jest obawą kupujących, a także numery edycji limitowanej i buduje zaufanie do jakości wydruków:

Ten post PichiAvo naprawdę ilustruje skalę wydruków. Graficznie podkreśla limitowany charakter nakładu, pokazując całą ofertę wydruków razem:

Odsłonięcie wydruków

Podobnie jak odsłonięcie projektu, daje widzom pierwsze spojrzenie z bliska na prace w formie wydruku. Zapowiadasz jakość i detale, aby zbudować ciekawość przed sprzedażą.

To mocne wideo z odsłonięciem od Dustina Gibsona. Bardzo dobrze pokazuje jakość wydruku, daje też poczucie skali i jasno komunikuje, kiedy startuje sprzedaż:

Choć nie dotyczy wydruku, ta technika odsłonięcia Courtney Kinnare łączy skalę i napięcie. Ten styl krótkich treści możesz wykorzystać, aby urozmaicić swoje relacje:

Pokaż skalę wydruków

Pomaga to potencjalnym klientom zobaczyć produkty jako mniej abstrakcyjne obiekty i wyobrazić sobie, jak mogą wyglądać w ich domu. Pomaga też osadzić cenę w kontekście.

Podoba nam się ten post Daniela Mullena, bo wyraźnie pokazuje artystę i buduje więź z widzem. Sceneria studia oddaje poczucie pracy włożonej w powstanie dzieła:

Danii Pollehn naprawdę uchwyciła swój wyjątkowy styl w tym poście. Bardzo podoba nam się gra między cieniem a ceną, która pięknie oddaje inspirację stojącą za pracą:

Tydzień 5: sprzedaż wydruków

Ogłoszenia startu sprzedaży

Komunikuj odliczanie i start sprzedaży wydruków. Ma to budować oczekiwanie i wzmagać FOMO wśród obserwujących. Wezwanie do działania powinno przez cały czas być jasne: zapisz się, aby uzyskać wcześniejszy dostęp. Podawaj konkretne godziny i daty.

Uwielbiamy tę rolkę na Instagramie Liv Lee. Wspominając, że sklep powstawał latami, jej podpis sprytnie buduje popyt. Wezwanie z bezpłatną wysyłką jest jasne, a szczegóły produktów opisowe. Na dodatek wideo ma świetne tempo i rytm:

W tym poście Gustavo Minas łączy wizualizację wydruku (pokazującą też skalę) z opisowym podpisem zawierającym świetne zachęty do zakupu:

Pokaż ofertę wydruków

Pokazuje to potencjalnym klientom pełną ofertę wydruków dostępnych do kupienia. Nacisk jest tu bardziej na szczegóły produktu, takie jak papier, numery edycji i cena. Warto też podać kontekst projektu dla tych, którzy mogli przegapić wcześniejsze treści.

Ten świetny post Sandera Patelskiego pokazuje ofertę wydruków razem, w jednym kadrze, co daje poczucie tematu. Pomaga też ludziom wybrać tę pracę, która może ich zainteresować:

Podoba nam się ten post Toma Lewisa. W scenerii studia Tom omawia ofertę, dodając osobiste szczegóły, co pozwala na większą więź z produktem:

Pokaż wydruki na ścianie

Komunikujesz potencjalnym klientom, jak praca może wyglądać w ich domu. Daje to poczucie skali, dzięki czemu produkt wydaje się mniej abstrakcyjny, co zwiększa szansę na zakup.

W przypadku prac będących mocnym akcentem bardzo ważne jest pokazanie, jak mogą kształtować nastrój pomieszczenia, a ten przykład robi to bardzo dobrze. Świetny przykład od Francka Geradarta:

Wysyłka wydruków i unboxing

Tu chodzi o jakość produktu i detale. Barierą w zakupach online jest często brak obsługi klienta, jaką daje doświadczenie w sklepie stacjonarnym. Pokazanie tego to wartość dodana, która pomoże przekonać niezdecydowanych klientów.

Świetny post od Circa art. Jest dobrze zrobiony, oczywiście ze świetnym utworem, i pokazuje staranne pakowanie oraz certyfikaty. Pokazuje też, ile wydruków już się sprzedało, co buduje pilność u potencjalnych kupujących:

Zbliżenia, ASMR-owy dźwięk i wybór muzyki w tle u Carly Renee dają widzowi poczucie prawdziwej troski włożonej w końcowe przygotowania:

Udostępniaj publikacje prasowe o sprzedaży

Celem jest zakomunikowanie twojej pozycji jako uznanego artysty. Taki dowód społeczny da potencjalnym klientom pewność, że inwestują w docenianego twórcę. Pomaga też uzasadnić zakup w rozmowach z rodziną i znajomymi o pracach.

W przypadku prasy, artykułów i innych form publikacji prawie zawsze zostaniesz oznaczony w ich treściach społecznościowych. Ponowne udostępnianie ich to prosty i skromny sposób, aby na bieżąco komunikować swoją obecność w mediach. Oto dwa przykłady od Sandera Patelskiego i Paula Harta:

Tydzień 6: podsumowanie

Podziękowanie za wsparcie

To skromny i szczery wyraz wdzięczności. Powiedz swoim wspierającym, co umożliwia ci ich wsparcie, i że przyszłe sprzedaże dla tych, którzy przegapili tę, zostaną ogłoszone przez listę mailingową – z wezwaniem do zapisania się.

To świetna seria relacji i rolek od Prints for Wildlife. Jasno wyrażają wdzięczność i, co ważne, pokazują swoje twarze, co wzmacnia emocjonalną więź z gronem wspierających.

Pochwal się zadowolonymi klientami

Podziękuj kupującym, udostępniając zdjęcie pracy na ich ścianie. Zachęć ich do publikowania zakupu i powiedz, że będziesz to udostępniać.

Victoria Park i Diane Hill udostępniają wszystkie relacje, w których je oznaczono, a następnie dodają je do wyróżnionych (Highlights). Dzięki temu przyszli kupujący mają miejsce, w którym znajdą te cenne opinie.

Podsumowanie sprzedaży wydruków

Zamknij rozmowę o sprzedaży wydruków podsumowaniem ostatnich 6 tygodni.

Podoba nam się to wideo od Vital Impacts, bo to emocjonalne podsumowanie, które podkreśla jakość prac, wysiłek wszystkich zaangażowanych i sukces sprzedaży:

Jak widać po przykładach treści, które zebraliśmy w tym artykule, przeprowadzenie czasowej sprzedaży wydruków wymaga zaangażowania. Jeśli jednak zastosujesz strukturę opisaną w tym przewodniku, będzie to prawdopodobnie najlepsza technika, aby zbudować pilność w swoim sklepie i sprzedawać wydruki. Jeśli więc poważnie myślisz o sprzedaży wydruków artystycznych online, zdecydowanie polecamy przeprowadzać 1–3 takie sprzedaże rocznie!