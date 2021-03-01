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Jak wygląda certyfikat edycji limitowanej, który otrzymuje klient?

Spis treści

Zobacz podgląd certyfikatu limitowanej edycji, który jest dołączony do wydruków. Dowiedz się, gdzie możesz zobaczyć certyfikaty w creativehub. 

Pierwsze kroki

Aby wyświetlić podgląd spersonalizowanego certyfikatu przypisanego danej edycji limitowanej, musisz dodać nazwę twórcy oraz branding. Możesz to zrobić w „Ustawieniach sklepu z dziełami sztuki”. 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak dodać te informacje. 

Wyświetl podgląd certyfikatu limitowanej edycji 

Aby wyświetlić podgląd certyfikatu, zaloguj się do creativehub i kliknij nazwę swojego profilu, znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie z rozwijanego menu, wybierz „Ustawienia sklepu z dziełami sztuki”.

Przewiń w dół i na dole strony znajdź sekcję „Branding dla certyfikatów”, a następnie kliknij „Podgląd certyfikatu”

Zostaniesz przeniesiony/-a do witryny, na której pojawi się podgląd certyfikatu. 

Zaktualizowano 9 listopada 2022

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