W jaki sposób działają płatności dla sprzedaży wydruków?

Dowiedz się więcej o procesie płatności i realizacji zamówień dla sprzedaży, realizowanej za pomocą theprintspace/creativehub.

Pierwsze kroki

Podczas sprzedaży wydruków artystycznych, zauważysz pewne różnice między otrzymywaniem płatności od klientów i płaceniem creativehub za koszty wykonania wydruku.

Zasadniczo masz do czynienia z dwiema transakcjami, które mają miejsce podczas procesu składania zamówienia:

Transakcja 1: Klient i sprzedawca

Pierwsza transakcja, która ma miejsce, odbywa się między klientem a sprzedawcą. Zachodzi ona w Shopify jedynie między sprzedawcą a klientem.

Klient płaci sprzedawcy koszt detaliczny produktu, a także koszty wysyłki, które sprzedawca wyznaczył w ustawieniach swojego sklepu internetowego.

Kwota ta jest wpłacana na konto sklepu sprzedawcy, a następnie deponowana w wyznaczonym banku sprzedawcy, który jest skonfigurowany w głównych ustawieniach sklepu.

Creativehub nie odgrywa żadnej roli w tym procesie płatności pomiędzy klientem a sprzedawcą.

Transakcja 2: Sprzedawca i creativehub

Gdy produkt z creativehub sprzedawany jest w sklepie, creativehub automatycznie wykryje to za pomocą unikalnego kodu SKU.

Zamówienie jest następnie importowane z powrotem do systemu zarządzania produkcją creativehub w celu realizacji zamówienia w naszym studio drukarskim theprintspace.

Kiedy Twoje zamówienie dotrze do naszego systemu produkcyjnego, spróbujemy obciążyć Cię kosztami produkcji.

Koszty produkcji to opłata za wysyłkę w wysokości a także koszt druku. Możesz zobaczyć tę kwotę podczas dostosowywania ustawień sprzedaży wydruków w creativehub. Nie są to te same koszty, co koszty sprzedaży detalicznej Shopify, gdyż te drugie będą wyższe ze względu na uwzględnienie zysków ze sprzedaży.

Wszystkie złożone przez Ciebie zamówienia, zostaną importowane do naszego systemu w tym samym dniu po północy. Przykładowo, jeśli dokonałeś/-aś 1 sprzedaży 14 czerwca, zamówienie zostanie przyjęte do naszego systemu produkcji po godzinie 00:00 15 czerwca.

Jeśli dokonałeś/-aś 50 transakcji sprzedaży 14 czerwca, zajdzie dokładnie ten sam proces. Dzieje się tak po to, abyśmy mogli umieścić całą Twoją sprzedaż w danym dniu na jednej fakturze i naliczać opłatę tylko raz dziennie.

Należy dodać kartę płatniczą do regulowania kosztów realizacji. Jeśli tego nie zrobisz, otrzymasz powiadomienie e-mail z informację, że jest to niezbędne do przeprowadzenia transakcji.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak dodać swoją kartę płatniczą na koncie w creativehub.

Realizacja zamówienia

Po uregulowaniu płatności za koszty realizacji Twoje zamówienie trafi do naszego systemu zarządzania produkcją. Naszym zadaniem jest wydrukowanie i wysłanie zamówień w ciągu 2-5 dni.

Gdy zamówienie zostanie wysłane z naszego studio, otrzymasz kolejne powiadomienie e-mail z informacjami dotyczącymi śledzenia postępowania. Umożliwi to oznaczenie zamówienia na koncie Shopify jako „zrealizowane” („fulfilled”) i powiadomienie klienta, że ​​zostało ono wysłane.

Bezproblemowo i bez prowizji

Creativehub i Shopify zapewniają w 100% bezproblemową, zautomatyzowaną usługę, na którą nie są przez nas nałożone prowizje. Ty wybierasz, co chcesz sprzedać, a my zajmujemy się realizacją, od drukowania po obsługę klienta.

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