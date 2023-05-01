Dla jakich krajów mogę opłacić z góry podatek od sprzedaży?

W naszej usłudze dropshippingu możesz zdecydować się na opłacenie z góry podatku od sprzedaży (GST) dla kraju docelowego, do którego wysyłasz. Nazywa się to Delivery Duty Paid (DDP). Dowiedz się więcej o konfiguracji tej opcji na swoim koncie tutaj.

Usługa DDP jest dostępna dla zamówień e-commerce wysyłanych do:

Kanady

Norwegii

Australii

Nowej Zelandii

Islandii

Szwajcarii

GST jest naliczany od sumy kosztów produktu & dostawy, z wyjątkiem Kanady, gdzie GST nie jest pobierany od kosztów dostawy. Każdy kraj ma własną stawkę GST, którą możesz sprawdzić w przykładowych kosztach podlinkowanych poniżej.

Doliczana jest opłata administracyjna DHL w wysokości około 7 € (6 £, przeliczana dla kont rozliczanych w $/€), więc łączny koszt dla sprzedawcy to GST + opłata administracyjna.

Po aktywowaniu DDP zostanie dodane do naszych opłat za realizację i wyszczególnione na twojej fakturze. Skorzystaj z poniższych przykładowych opłat, aby zrozumieć koszty DDP.

Zobacz przykładowe ceny DDP