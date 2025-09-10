Optymalizacja Współczynnika Konwersji

Jeśli generujesz ruch do swojego sklepu artystycznego, to już jest osiągnięcie w dzisiejszym świecie pełnym rozpraszaczy. Jednak badania sklepów e-commerce pokazują, że 70% odwiedzających nie dokonuje zakupu i nigdy nie wraca. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej nowych odwiedzających zamienić w kupujących lub subskrybentów e-mailowych.

Tutaj wkracza optymalizacja współczynnika konwersji (CRO). Podstawą skutecznego CRO są zwięzłe informacje, dobry design, prostota i poczucie pilności. Artyści współpracujący z nami korzystają z naszego dwudziestoletniego doświadczenia w tej dziedzinie. Oto niektóre z taktyk, w które wierzymy: