Zmień „może kiedyś” w „sprzedane dziś”
Sklep artystyczny online potrzebuje trzech rzeczy: prostoty, rzetelnych informacji i efektu „wow” przy obcowaniu ze sztuką. Bez tego ruch na stronie pojawia się i znika, a odwiedzający nie wracają, co oznacza utratę relacji z kolekcjonerami. Współpracuj z nami, a zrobimy to jak należy.
Optymalizacja Współczynnika Konwersji
Ruch w sklepie jest cenny — nie marnuj go
Jeśli generujesz ruch do swojego sklepu artystycznego, to już jest osiągnięcie w dzisiejszym świecie pełnym rozpraszaczy. Jednak badania sklepów e-commerce pokazują, że 70% odwiedzających nie dokonuje zakupu i nigdy nie wraca. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej nowych odwiedzających zamienić w kupujących lub subskrybentów e-mailowych.
Tutaj wkracza optymalizacja współczynnika konwersji (CRO). Podstawą skutecznego CRO są zwięzłe informacje, dobry design, prostota i poczucie pilności. Artyści współpracujący z nami korzystają z naszego dwudziestoletniego doświadczenia w tej dziedzinie.
Oto niektóre z taktyk, w które wierzymy:
Strony zaprojektowane, aby sprzedawać
Stworzyliśmy własne szablony stron Shopify oparte na wieloletnim doświadczeniu oraz szeroko zakrojonych testach A/B i analizie danych.
Piękne obrazy, które napędzają sprzedaż
W e-commerce zawsze kierujemy się mantrą: „ludzie kupują to, co widzą”. Dlatego tak ważne jest, aby prezentować produkty w atrakcyjny sposób przy użyciu starannie przygotowanych zdjęć, wspartych rzetelnymi i sugestywnymi opisami.
Końcowy efekt testowany i udoskonalany
Nagłówki, układy, wezwania do działania, projekt strony — każdy szczegół jest testowany A/B i mierzony pod kątem wpływu na sprzedaż.
Aby budować trwałe relacje z kolekcjonerami, powinieneś oferować produkty, które oddają wartość Twojej sztuki i zachwycają odbiorców w momencie, gdy je otrzymują.
Ponad dwie dekady doświadczenia sprawiają, że wiemy, jakie produkty zaoferować i jak je wycenić. Ta wiedza została zdobyta ciężką pracą — więc wykorzystajmy ją i zacznijmy zwiększać Twoją sprzedaż!
1. Zrozum swoją publiczność
Kim są Twoi odbiorcy? Skąd pochodzą? Co ich motywuje? Poznanie odpowiedzi to pierwszy krok.
2. Opracuj strategię produktową
Rekomendujemy gamę produktów dopasowanych do Twojej twórczości, publiczności i marki, którą chcesz zbudować.
3. Prezentacja to wszystko
Piękny design, treści oparte na nauce o zachowaniach i storytelling produktowy, który zachwyca i konwertuje.
4. Mierz, porównuj, ulepszaj
Porównujemy Twoje wyniki z naszymi punktami odniesienia, identyfikujemy, co działa, i stale optymalizujemy pod kątem większego sukcesu.