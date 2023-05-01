Jak wygląda proces realizacji zamówienia sprzedaży wydruków?

Dowiedz się jak przebiega proces płatności i realizacji zamówień dla wydruków sprzedanych przez creativehub.
Pierwsze kroki
Aby rozpocząć, zaloguj się do swojego konta w creativehub. Jeśli nie posiadasz konta, możesz je założyć poniżej.
Podczas sprzedaży wydruków artystycznych za pomocą creativehub, zauważysz pewne różnice między otrzymywaniem płatności od klientów i płaceniem creativehub za koszty wykonania wydruku.
Zasadniczo istnieją dwie oddzielne transakcje podczas realizowania zamówienia:
Transakcja 1: Klient i sprzedawca
Pierwsza transakcja odbywa się między klientem a sprzedawcą. Przebiega ona w Shopify jedynie między sprzedawcą a klientem.
Klient płaci sprzedawcy koszt detaliczny produktu, a także koszty wysyłki, które sprzedawca wyznaczył w ustawieniach swojego sklepu.
Kwota ta jest wpłacana na konto sklepu sprzedającego, a następnie zdeponowana we wskazanym przez sprzedającego banku, który figuruje w ustawieniach Twojego sklepu (możesz je edytować).
Creativehub nie odgrywa żadnej roli w tym procesie płatności pomiędzy klientem a sprzedawcą.
Transakcja 2: Sprzedawca i creativehub
Gdy produkt z creativehub zostanie sprzedany w Twoim sklepie, creativehub automatycznie wykryje to za pomocą unikalnego kodu SKU.
Zamówienie jest następnie importowane z powrotem do systemu zarządzania produkcją creativehub w celu jego realizacji w naszym studio drukarskim theprintspace.
Kiedy Twoje zamówienie dotrze do naszego systemu produkcyjnego, zostaną pobrane z Twojego konta koszty produkcji.
Koszty produkcji to opłata za wysyłkę w wysokości a także koszt druku. Możesz zobaczyć tę kwotę podczas dostosowywania ustawień sprzedaży wydruków w creativehub. Są to inne koszty niż koszty sprzedaży detalicznej, gdyż te drugie będą wyższe ze względu na uwzględnienie zysków ze sprzedaży.
Wszystkie złożone przez Ciebie zamówienia zostaną zaimportowane do naszego systemu w tym samym dniu po północy. Przykładowo, jeśli dokonałeś/-aś 1 sprzedaży 14 czerwca, zamówienie zostanie przyjęte do naszego systemu produkcji po godzinie 00:00 15 czerwca.
Jeśli dokonałeś/-aś 50 transakcji sprzedaży 14 czerwca, zajdzie dokładnie ten sam proces. Dzieje się tak po to, abyśmy mogli umieścić całą Twoją sprzedaż z danego dnia na jednej fakturze i naliczać opłatę tylko raz dziennie.
Należy dodać kartę płatniczą do ponoszenia kosztów realizacji. Jeśli tego nie zrobisz, otrzymasz powiadomienie e-mail z informację, że jest to niezbędne do przeprowadzenia transakcji.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak dodać swoją kartę płatniczą na koncie w creativehub.
Realizacja zamówienia
Po uiszczeniu płatności za koszty realizacji Twoje zamówienie trafi do naszego systemu zarządzania produkcją. Naszym zadaniem jest wydrukowanie i wysłanie zamówień w ciągu 2-5 dni.
Gdy zamówienie zostanie wysłane z naszego studio, otrzymasz kolejne powiadomienie e-mail z informacjami dotyczącymi śledzenia przesyłki. Umożliwi to oznaczenie zamówienia na koncie Shopify jako „zrealizowane” („fulfilled”) i powiadomienie klienta, że zostało ono wysłane.